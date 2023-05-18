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影／蔡易餘、陳冠廷：侯友宜老家在嘉義不影響選情

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘拚3連任，今天參加黨部舉辦的立委參選人推薦會。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘拚3連任，今天參加黨部舉辦的立委參選人推薦會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣是國民黨提名總統參選人侯友宜老家，民進黨嘉義縣黨部今舉辦記者會，推薦立委參選人陳冠廷、蔡易餘，針對國民黨推選侯友宜選總統，陳、蔡都認為，侯友宜的故鄉在嘉義，不影響嘉義地區的總統選情，因選民普遍認為侯是國民黨提名人選，而不是以地緣關係看待。

民進黨提名嘉義山區立委參選人陳冠廷說，人無法選擇出生地，因為出生地是父母決定的，但人可以選擇政策和願景，副總統賴清德在兩岸政策、國防論述非常清晰，堅守台灣主權，對中國立場堅定，他認為這方面是侯友宜要去回應的，相信大家會選擇堅持台灣主體性的賴清德。

立委蔡易餘說，雖然侯友宜是嘉義人，在六腳出生、在朴子長大，但近期在地方聽聞，大家普遍認為侯友宜是國民黨提名，還是會支持與台灣共同打拼的本土陣營，大家會堅定支持賴清德當選台灣總統，不會因為侯友宜是嘉義出身，就改變大家支持賴清德當選總統決心。

民進黨嘉義縣黨部今天舉辦立委參選人推薦會，邀請士農工商青年相挺。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義縣黨部今天舉辦立委參選人推薦會，邀請士農工商青年相挺。記者黃于凡／攝影
民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷初戰，今天參加黨部舉辦的立委參選人推薦會。記者黃于凡／攝影
民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷初戰，今天參加黨部舉辦的立委參選人推薦會。記者黃于凡／攝影

國民黨 侯友宜 總統大選

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