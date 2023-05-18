影／蔡易餘、陳冠廷：侯友宜老家在嘉義不影響選情

嘉義縣是國民黨提名總統參選人侯友宜老家，民進黨嘉義縣黨部今舉辦記者會，推薦立委參選人陳冠廷、蔡易餘，針對國民黨推選侯友宜選總統，陳、蔡都認為，侯友宜的故鄉在嘉義，不影響嘉義地區的總統選情，因選民普遍認為侯是國民黨提名人選，而不是以地緣關係看待。

民進黨提名嘉義山區立委參選人陳冠廷說，人無法選擇出生地，因為出生地是父母決定的，但人可以選擇政策和願景，副總統賴清德在兩岸政策、國防論述非常清晰，堅守台灣主權，對中國立場堅定，他認為這方面是侯友宜要去回應的，相信大家會選擇堅持台灣主體性的賴清德。