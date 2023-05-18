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外媒質疑侯友宜論述猶如白紙 綠委要國民黨提治國方針

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨中常會昨天正式徵召新北市長侯友宜參選2024年總統大選。記者潘俊宏／攝影
國民黨中常會昨天正式徵召新北市長侯友宜參選2024年總統大選。記者潘俊宏／攝影

國民黨昨天徵召新北市長侯友宜參選總統，外媒認為國民黨面對中國問題猶如一張白紙，民進黨立委林宜瑾今天表示，國民黨應該拿出負責任的態度，提出兩岸論述與治國方針，向國人說明對於治國有什麼理念。

紐約時報報導，國民黨前兩次總統大選失利，主張兩岸加強交流是關鍵因素。北京對台灣步步進逼以致選民憂心時，國民黨將重返執政的希望寄託在一位出身警界、受選民歡迎、在兩岸議題上有如一張白紙的地方首長。

林宜瑾今天表示，國民黨確定徵召侯友宜參選總統後，外國媒體「紐約時報」和「華爾街日報」分別指出，台灣最大在野黨所推派出來的人選，面對中國問題猶如一張白紙，侯友宜對中國的看法模糊不清。

林宜瑾指出，其中「華爾街日報」還特別強調，侯友宜基本上迴避對中國問題採取立場，然而中國問題卻正好是台灣總統大選的核心議題。

林宜瑾呼籲，國民黨既然已經確定總統候選人，就請拿出負責任的態度，提出兩岸論述與治國方針，向國人說明國民黨究竟對於治國有什麼理念。

林宜瑾強調，台灣的一舉一動，國際都看在眼裡，每一場選舉都是對國家方向的再確認與思辯，民進黨早已準備好豐富且優質的論述，希望競爭者為了國家，也可以提出論述打一場良性競爭的選戰。

國民黨 侯友宜 總統大選

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