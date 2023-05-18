建議侯友宜面對過去 羅智強：解決公投爭議和能源政策

新北市長侯友宜昨天獲徵召代表國民黨參選總統，對此國民黨大安區立委參選人羅智強今天上廣播節目分析，侯友宜接下來除了要去面對過去，包含公投爭議和能源政策，未來包含鴻海創辦人郭台銘支持者與非綠勢力的整合，國政論述也必須加快腳步，這些都要趁著距離大選還有時間，趕快去做的。

羅智強指出，侯友宜要做的第一件事情就是要面對過去，他說，郭台銘在爭取國民黨總統徵召起手式，就是先對2020年總統大選爭議向國民黨、前高雄市長韓國瑜致歉，之後也有和韓國瑜見面，證明郭台銘是個不怕犯錯，勇於認錯的人，而侯友宜在當年四大公投時因為臉書寫下「歲月靜好」有部分人士不諒解，這些都是已經作為總統參選人侯友宜需要去化解。

此外，侯友宜必須去面對能源問題，新北市共有3座核電廠，過去侯擔任地方首長，必須將市民疑慮考量進去，但從國際角度來看，如果不使用核能，能源上會面臨很大挑戰，如今侯將出戰總統大選，就要以全國能源政策去評估。

羅智強也說，侯過去作為地方首長在市政面表現優異，接下來轉向國政面的論述，羅智強表示，侯友宜在治安這一塊很大優勢，台灣近年治安敗壞，建議侯友宜可以從治安總統切入，提出實際方案跟想法，其他包含兩岸、外交、國防也要找專業團隊來協助，這些都要趁現在距離大選還有時間，趕快要去做的。

羅智強說，國民黨提名侯友宜後，整合之路其實才剛開始，雖然郭台銘表態支持，但也要讓郭的支持者認同，還有非綠第三勢力整合，這些都是侯接下來需面對的問題與挑戰。