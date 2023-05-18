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柯文哲：郭台銘一定很shock 讓他冷靜先不打擾

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨今天舉行青年委員會招募記者會，會後黨主席柯文哲（中）接受媒體聯訪。 圖/擷取自直播頻道
台灣民眾黨今天舉行青年委員會招募記者會，會後黨主席柯文哲（中）接受媒體聯訪。 圖/擷取自直播頻道

鴻海創辦人郭台銘未獲國民黨徵召參選總統，民眾黨主席柯文哲今表示，都公佈答案了才開始講比賽規則，這樣的結果對郭台銘來說一定很shock。柯並說，如果他是郭的朋友，不會在此時去拜訪，先讓郭冷靜一下。

柯文哲說，他一開始就跟郭說，都不知道比賽規則，怎麼還敢參加比賽，這樣結果出來，不管誰贏都有問題，「結果跟我預料的差不多，一定會有不滿。」柯說，他也從中學到一課，一定要在事先把比賽規則講清楚，比賽要有比賽規則，「你都公佈答案了才開始講比賽規則」，為什麼不早點講？

柯文哲說，如果他是郭的朋友，不會在這個時候去打擾他，「我覺得不需要啦」，讓郭冷靜兩天再講。對於國民黨副主席連勝文用岳飛形容郭？柯文哲笑回，有時人常在下意識就講出了實話。

會不會覺得郭台銘被國民黨設局了？柯文哲回應，這個留給國人去判斷，他實在是不想講。

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