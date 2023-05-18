綠轟侯友宜落跑 促辭職道歉

新北市長侯友宜昨獲國民黨徵召提名參選總統，原本專注市政質詢的民進黨新北市議會黨團立刻猛攻侯友宜「落跑市長」，除要求九月第二次定期會要到議會報告明年預算，今天還要舉行記者會要求侯辭職道歉。

昨天下午，民進黨團第一名上陣質詢的議員林秉宥就問侯友宜請假到國民黨中央黨部接受徵召提名的問題，同一時間有三名親綠團體成員跑到市府門口，在人行道地磚上用高壓水柱沖出「落跑市長侯友宜」字眼。民進黨團痛批，國民黨連三屆總統選舉提名「落跑市長」朱立倫、韓國瑜和侯友宜，新北市民絕不認同這種行為，會用選票反映民意。

國民黨團回嗆，侯當總統會彌補這幾年中央對新北的虧欠，讓新北建設大步往前。黨團書記長廖先翔問民進黨「賴清德辭職了嗎？」呼籲民進黨不要雙標。

【記者丘采薇、蔡晉宇／台北報導】民進黨主席、總統參選人賴清德表示，衷心期待所有政黨提名候選人都能有三點共識：一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞；尊重多元、關心弱勢、建立公義社會；告訴全世界，民主是台灣的品牌價值。

民進黨在社群平台表示，國民黨主席朱立倫徵召侯友宜為國民黨總統參選人，不僅玩弄郭台銘感情，前段時間郭大動作造勢的金錢與時間也白白浪費，叫人情何以堪？侯友宜口口聲聲說要「侯侯做代誌」，這下新北市長連任沒多久就要落跑去選總統，朱立倫要如何跟淡水阿嬤交代？

民進黨還說，「可憐郭台銘人財兩失，下次記得撥打一六五反詐騙電話」，政府已經推動「打詐國家隊」全力加強識詐宣導，希望全體國人都能提高警覺，相互提醒，慎防被騙。

總統府副秘書長黃重諺昨接受網路節目專訪時表示，作為一個政治幕僚的觀點，他認為未來領袖必須符合三項核心能力。第一是對國際事務的認識及處理能力，第二是處理經濟的能力，第三是受國際信任。