柯文哲賀侯友宜 盼良性競爭

民眾黨昨天提名黨主席、台北市前市長柯文哲參選總統，柯文哲在臉書發文恭喜獲國民黨徵召提名參選的新北市長侯友宜，並表示過去雙北合作良好，二○二四總統大選會是一場訴諸理念、價值的對決，期望能與所有候選人良性競爭，為更美好的台灣而努力，讓社會和諧、政黨和解、兩岸和平，共創團結、美好台灣。

柯文哲已訂於五月廿日舉行參選記者會。柯辦發言人陳智菡表示，記者會地點在淡水，延續一百五十年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨誤解；柯文哲主張，「衝突仇恨終會過去，美好善良才能流傳」，二○二四年是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點，柯也希望在這樣充滿包容、歷史文化的場域宣示參選決心。

「民眾黨成立三年多，還是小黨，資源不豐富，未來選戰會用較有創意方式行銷民眾黨理念。」民眾黨秘書長周台竹表示，在選戰後期，候選人個人魅力相當重要，未來會有總統候選人辯論，柯文哲具有相當大優勢，黨內也對柯文哲有信心。

國民黨「侯上郭下」，不少網友在鴻海創辦人郭台銘臉書表示要轉投柯文哲，媒體詢問民眾黨是否有意吸納郭台銘支持者？周台竹表示，民眾黨想要吸納的不只是郭台銘支持者，還有中間選民；只要意識形態不要太重，民眾黨都有辦法吸引。

至於民眾黨是否可能與郭台銘合作？周台竹表示，柯文哲曾說過，跟任何優秀人士只要理念相同都可合作。至於柯文哲副手人選，民眾黨正在向天下徵才，不用這麼急，時間到了就會公告。

周台竹說，柯文哲擔任過八年台北市長，市政有傑出表現，也成功建立正直誠信文化，未來將秉持務實理性態度提出願景，讓民眾相信未來可以擁有美好的台灣。他強調，不管是非綠聯盟或下架政黨，都是意識形態操作，團結台灣是民眾黨的重要理念，要團結台灣，怎麼能排除單一政黨？