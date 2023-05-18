侯友宜北中南說明會 5月20日三重出發

新北市長侯友宜獲國民黨徵召提名為總統參選人，昨天開始籌組競選辦公室，國政請益將化暗為明，下周起展開請益行程，接下來將提出政見主張，展現國政格局；北中南說明會本周六將從新北三重出發，要讓選民了解侯友宜的治國理念。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，五月廿日將邀集國民黨總統提名人，與所有立委及立委提名人、縣市長、黨務幹部、中常委們齊聚一堂，共同團結誓師。

外界聚焦這場造勢活動會否邀請鴻海創辦人郭台銘參與，國民黨發言人林家興表示，當然希望「現在或未來可能的最強戰隊成員、重要夥伴與領袖」，屆時能一起出席。

侯陣營也規畫北中南說明會，五二○當晚首場，將自侯友宜的本命區新北三重出發試水溫，希望能透過小規模與民眾面對面溝通的方式，讓侯友宜直接向民眾說明他的治國理念。

藍營高層也說，不論是兩岸還是能源論述，國民黨智庫早就準備好了，隨時可以與侯陣營對焦，過去侯友宜站在新北市長位置，當然有市長的說法，但以總統的高度，就要替全民思考，會建議核二、核三延役。侯陣營人士也說，侯友宜從來沒說過反核，只是強調要先有核安，以及要先能處理核廢料，核二、核三延役，會與智庫討論。

至於兩岸論述，藍營高層說，侯友宜是國民黨內最不會被貼上舔共標籤的人，將建議訴求活絡經濟，開放陸生、陸客。

侯陣營人士說，包括反對一國兩制、反對台獨，侯友宜都有明確的表達，後續會再與黨中央磨合，會找一個機會完整表達兩岸主張，訴求兩岸應多交流。