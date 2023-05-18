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關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

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郭台銘臉書「盡最大努力支持侯友宜勝選」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
鴻海創辦人郭台銘在臉書表明「將盡最大努力支持侯友宜勝選」。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘在臉書表明「將盡最大努力支持侯友宜勝選」。本報資料照片

國民黨中常會昨提名新北市長侯友宜代表國民黨參選二○二四總統。鴻海創辦人郭台銘在提名前夕親自拜訪侯友宜當面恭賀。郭台銘昨天在臉書表達支持侯友宜參選總統，並指侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任是理所當然，也是國民黨內最好的人選。

郭台銘表示，他將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能的政府下架。郭台銘也透露，他前晚與侯友宜見面當面祝賀，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的和平、繁榮、清廉的主要政見，期望侯能持續推動。

郭侯之爭落幕，郭台銘表示，他投入爭取國民黨徵召提名，純粹出於在國際局勢詭譎的環境中，冀望將他多年在國際、經濟、科技方面的經驗與思考，貢獻中華民國。因此，他只提最高層次的政策討論意見，也不訴諸負面攻訐手段；過程與結果同等重要，宣揚和平、繁榮、清廉價值理念，與取得提名同等重要。

郭台銘說，過去這一個月，國民高度關注國民黨選情，往復思辨國家前途關鍵路線，雖然有許多攻擊意見針對他而來，但和社會國家所得到的好處相比，實在微不足道。

國民黨 侯友宜 總統大選 郭台銘

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