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國民黨公布總統提名侯友宜依據 民調、幹部評鑑完勝郭台銘

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜（中）參選2024總統，侯友宜強調參選就要當選，一定要政黨輪替。記者潘俊宏／攝影
國民黨中常會正式徵召新北市長侯友宜（中）參選2024總統，侯友宜強調參選就要當選，一定要政黨輪替。記者潘俊宏／攝影

國民黨下午中常會正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，文傳會在會後公布這次總統徵召提名，侯友宜和鴻海創辦人郭台銘在民調及幹部評鑑的量化數據結果，結果一致顯示侯友宜是最有可能擊敗民進黨對手賴清德的最強人選，強調徵召過程沒有黑箱，更沒有所謂的內定人選。

文傳會主委林寬裕表示，這次總統徵召提名是依據三個標準進行評比，一是黨內部及外部的民調，二是13位黨籍縣市長，三是57位現任立委及已提名的立委參選人。

在最關鍵的民調部分，國民黨內參民調在5月5日至5月13日，委託兩家民調公司完成3份民調，調查方式包括家戶與手機民調。外部民調部分，總計參考包括聯合報在內13家媒體或民調單位，在4月18日到5月14日陸續完成的民調。

國民黨將內參3份民調依黨內行之多年，對比民調佔85%、互比民調佔 15%比例進行綜合評比，內參民調結果，侯友宜的支持度是51.15%，郭台銘是48.85%，侯贏郭2.3個百分點。

13位直轄市及縣市長意見調查，支持侯的有10位，支持郭的1位，2位支持黨中央決定的人選。

至於57位現任立委及已提名立委參選人意見，支持侯的有22人，支持郭的13人，支持黨中央決定人選的有22人。

林寬裕表示，決定徵召提名總統參選人後，黨中央就向侯友宜和郭台銘充分並完整說明徵名的評量依據，徵召人選公布前也已向侯、郭兩人進行確認並讓兩人看過所有資料。

國民黨 侯友宜 總統大選 郭台銘

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