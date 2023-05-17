民進黨中常會報告：侯友宜沒有願景、沒有政策

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長許立明。本報系資料照
民進黨秘書長許立明。本報系資料照

國民黨今天宣布由新北市長侯友宜參選總統。據轉述，民進黨秘書長許立明稍早在中常會黨務報告階段指出，國民黨選擇了一個沒有願景、沒有提出任何政策主張的人，侯過去面對質疑採取迴避的態度，這樣的人選，就是一個沒有願景、沒有政策的人。

據轉述，許立明指出，侯友宜過去在市政處理有很多缺失，更遑論是國政，且他昔日面對市議員質詢和外界質疑，包括市議員在市政總質詢問他國政的議題，他都採取迴避的態度，遇到爭議、遇到問題都採取迴避態度。因此，許立明認為，這樣的人選，就是一個沒有願景、沒有政策的人。

許立明說，國民黨從過去到現在，都採取「戰狼式」攻擊，包括國民黨從政人員，用各種手段抹黑民進黨執政、攻擊民進黨主席賴清德本人，就是為了想要掩蓋事實、造謠抹黑，不過，這場選舉不應該是這樣，這場選舉應該是一個凝聚共識、團結台灣的選舉，期待民進黨全黨必須嚴肅面對、接受挑戰，民進黨也會持續提出願景的政見和政策，持續堅持這樣的價值方向，結合更多正向力量，來打贏這場選舉。

此外，行政院副院長鄭文燦今天下午列席中常會，他會中談及，針對今年下半年在內政議題上的攻防，行政院將針對「治安、資安、道安」提出對應作法，例如面對「行人地獄」的批評，道安方面會很快提出行動綱領，打造友善的行人環境。

國民黨 侯友宜 總統大選 民進黨

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