國民黨擬徵召侯友宜選總統 高虹安：覺得有點怪
國民黨預計今天下午公布總統徵召人選，外界預料將徵召新北市長侯友宜。新竹市長高虹安今天說，看不懂國民黨的遊戲規則，國民黨徵召方式讓外界看不清楚，覺得有點怪怪的。
國民黨預計今天下午公布總統徵召人選，國民黨黨內盛傳將徵召侯友宜。
高虹安今天上午列席新竹市議會進行施政報告，她會後接受媒體聯訪時表示，看不懂國民黨的遊戲規則，2019年至少還有公布初選民調，但今年國民黨的徵召方式讓外界看不清楚。
她說，就旁觀者立場來看，如果國民黨真的有內定情況，但又不講清楚，卻讓爭取徵召的鴻海創辦人郭台銘近1個半月那麼努力，「覺得有點怪怪的。」
對於多家平面媒體報導指稱國民黨將徵召侯友宜，高虹安認為，不知道郭台銘看到後會做何感想，希望國民黨與侯友宜、郭台銘都能有充分溝通，她只是旁觀者，把新竹市顧好最重要。
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