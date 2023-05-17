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電商洩個資 近1年僅罰3家

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
ATM轉帳示意圖。圖／聯合報系資料照片
ATM轉帳示意圖。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團假冒電商致電買家，以「解除分期付款」手法誘使操作ＡＴＭ或網路銀行轉帳，今年一到四月已騙走二億多元，刑事局函送過去一年疑個資外洩業者一○四家，僅三家被主管機關依個人資料保護法裁罰，官警認為相關單位裁罰牛步，對罔顧資安的業者欠缺約束。

刑事局統計，去年發生五○八四件解除分期付款詐騙案，民眾財損七點六億元，今年持續上升，一至四月已發生一七三七件、財損二點一億元，主要原因都是電商個資外洩。

一六五反詐騙專線統計民眾通報，誠品書局去年發生八二三件，高居網路賣場第四名，僅次博客來網路書店三七七三件、旋轉拍賣一七六四件及蝦皮購物九三一件；今年第一季，蝦皮七八一件、鞋全家福四二六件及旋轉三五九件最多。

刑事局整理出單月超過十件詐騙的業者，去年六月迄今函送一○四家，但目前僅三家挨罰。科技偵查官警說，電商不夠重視資安、不願花錢投資，主管機關應加速裁罰，督促防堵資安漏洞。

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