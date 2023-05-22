G7峰會閉幕 岸田：再度確認台海和平重要性

七大工業國集團（Ｇ７）高峰會廿一日中午順利閉幕，東道主日本首相岸田文雄下午隨即召開記者會總結成果。他表示，在有關中國大陸的議題上，這次峰會又一次確認台海和平穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。美國總統拜登亦在閉幕後答覆記者提問時透露，美陸關係應該很快開始解凍。

岸田在廣島市和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前說，為展現守護和平的決心，廣島最適合，說明選在廣島舉行的意義。廣島一九四五年八月六日遭美國投下原子彈，罹難者逾十四萬人。

岸田說，世人正面臨俄羅斯入侵烏克蘭，使國際秩序動搖的困境，必須展現堅持基於法治的自由開放國際秩序，以及堅守和平繁榮的決心，這是今年做為輪值主席國的日本，被賦予的使命。他重申，絕對不容許以武力改變現狀、威脅使用或真的使用核武。

岸田還說，這次峰會，日本邀烏克蘭總統澤倫斯基出席，旨在凸顯Ｇ７與烏克蘭間堅定不移的關係。

在北京相關議題上，岸田提到，Ｇ７國家對東海及南海情勢表達嚴重擔憂，並呼籲大陸應做為國際社會負責任的成員行事，Ｇ７準備好與陸方建立具建設性的穩定關係。有關東海、南海的情勢，Ｇ７表示深感憂慮，一致同意反對以武力或威脅片面改變現狀。此外，Ｇ７再度確認了台灣海峽的和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。

日本是亞洲唯一Ｇ７會員國，這次暌違七年在日本召開Ｇ７年度相關會議。日本經濟新聞廿一日報導，在俄烏戰爭的背景下，日本負責連結歐美與亞洲的重責大任。Ｇ７領袖一致同意將合作致力促成自由開放印太的目標。岸田廿一日晚間與澤倫斯基舉行雙邊會談，表達日方將持續制裁俄國和援助烏克蘭。澤倫斯基向岸田說，他首度親自參加Ｇ７峰會，自己「一輩子都不會忘記」。