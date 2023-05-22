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G7峰會閉幕 岸田：再度確認台海和平重要性

聯合報／ 國際中心／綜合報導
岸田文雄下午在廣島和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前舉行國際記者會，他指出，這次峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性。路透
岸田文雄下午在廣島和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前舉行國際記者會，他指出，這次峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性。路透

七大工業國集團（Ｇ７）高峰會廿一日中午順利閉幕，東道主日本首相岸田文雄下午隨即召開記者會總結成果。他表示，在有關中國大陸的議題上，這次峰會又一次確認台海和平穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。美國總統拜登亦在閉幕後答覆記者提問時透露，美陸關係應該很快開始解凍。

岸田在廣島市和平紀念公園原爆罹難者慰靈魂碑前說，為展現守護和平的決心，廣島最適合，說明選在廣島舉行的意義。廣島一九四五年八月六日遭美國投下原子彈，罹難者逾十四萬人。

岸田說，世人正面臨俄羅斯入侵烏克蘭，使國際秩序動搖的困境，必須展現堅持基於法治的自由開放國際秩序，以及堅守和平繁榮的決心，這是今年做為輪值主席國的日本，被賦予的使命。他重申，絕對不容許以武力改變現狀、威脅使用或真的使用核武。

岸田還說，這次峰會，日本邀烏克蘭總統澤倫斯基出席，旨在凸顯Ｇ７與烏克蘭間堅定不移的關係。

在北京相關議題上，岸田提到，Ｇ７國家對東海及南海情勢表達嚴重擔憂，並呼籲大陸應做為國際社會負責任的成員行事，Ｇ７準備好與陸方建立具建設性的穩定關係。有關東海、南海的情勢，Ｇ７表示深感憂慮，一致同意反對以武力或威脅片面改變現狀。此外，Ｇ７再度確認了台灣海峽的和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。

日本是亞洲唯一Ｇ７會員國，這次暌違七年在日本召開Ｇ７年度相關會議。日本經濟新聞廿一日報導，在俄烏戰爭的背景下，日本負責連結歐美與亞洲的重責大任。Ｇ７領袖一致同意將合作致力促成自由開放印太的目標。岸田廿一日晚間與澤倫斯基舉行雙邊會談，表達日方將持續制裁俄國和援助烏克蘭。澤倫斯基向岸田說，他首度親自參加Ｇ７峰會，自己「一輩子都不會忘記」。

G7 日本

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