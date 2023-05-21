德國總理G7後訪韓 喊話北韓停止進行彈道導彈試驗

德國總理蕭茲於周日結束在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會後，前往南韓進行短暫訪問。蕭茲及其妻子恩斯特（Britta Ernst）首先來到了朝鮮半島上的非軍事區（DMZ），並呼籲北朝鮮停止進行彈道導彈試驗。自朝鮮戰爭以停戰協定結束70年以來，朝鮮半島一直分裂成被共產主義政權控制的北部和民主政權控制的南部。

德國總理及其夫人訪問了非軍事區邊界的藍色兵營，那是在三年戰爭後於1953年7月達成停戰協定的地方。在38線兩邊，有超過一百萬士兵對峙，因為南北韓兩個國家根據國際法仍處於戰爭狀態。至今尚未簽署和平條約。

美國在南韓駐兵達到28500名。南韓近5200萬國民的一半生活在靠近邊境的首爾周圍的大都市區。蕭茲隨後與南韓總統尹錫悅在首都會面。這是德國領導人30年來首次對南韓進行雙邊訪問。

訪問的焦點

此次訪問的關鍵焦點是經濟關係。蕭茲正在尋求減少德國經濟對中國的依賴，並擴大與其他亞洲國家的關係。南韓是繼中國、日本和印度之後的亞洲第四大經濟體。蕭茲的妻子恩斯特陪同他參加了在日本的G7峰會。

參加了在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會後，到訪南韓蕭茲稱朝鮮的導彈試驗是朝鮮半島「仍然危險的局勢」的一個標志。

「這對這個地區的和平與安全構成威脅」，他在韓方軍事基地發表演講時說。他還提到，雖然德國作為一個曾經分裂的國家已經實現了統一，但在朝鮮半島上，分裂依然存在。

蕭茲和尹錫悅在參加了G7峰會後於周日離開日本。南韓作為觀察員受邀參加了G7峰會。

在G7峰會上，領導人表示他們將繼續支持烏克蘭，並概述了他們共同面對中國的策略，尋求降低經濟參與中的風險，但不是與這個被視為世界工廠的國家脫鉤。

（德新社、路透社）

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