英國首相：中國對全球安全與繁榮構成最大挑戰

英國首相蘇納克周日（5月21日）在G7廣島峰會結束後對媒體表示：「中國對全球安全和繁榮構成了我們這個時代最大的挑戰。他們在國內越來越獨裁，在國外越來越強硬。」

他說，英國和G7集團其它國家共同尋找方法，減少中國帶來的挑戰。

他說：「這一切都是關於去風險，而不是脫鉤。」他補充說：「我們（七國集團）正在採取措施防止中國利用經濟脅迫來干涉其他國家的主權事務。」

本周，蘇納克的前任首相特拉斯曾訪問台灣。她被看作是撒切爾夫人之後訪問過台灣的最知名的英國政治人物。特拉斯在台灣表示，西方不應該「安撫和遷就」中國。

北京始終宣稱對台灣擁有主權，且態度越來越強硬，台海緊張局勢日益升溫。中國強調「和平統一、一國兩制」為對台的基本方針，但從未承諾過放棄使用武力。

蘇納克政府執行的對華方針是在貿易和氣候變遷等領域保持接觸和合作，但同時努力限制中國給英國國家安全帶來的威脅。特拉斯則代表了英國保守黨中的鷹派，不認同蘇納克的對華政策。

蘇納克在英國國內也多次被批評對華態度過於寬松。去年夏天蘇納克在競選首相期間曾表示，將關閉在英國的30家孔子學院。但近期英國首相官邸一名發言人則表示：「我們正在採取行動，取消政府對設在英國的孔子學院的所有資助，但目前的判斷是，關閉孔子學院是不合適的。」

蘇納克在廣島接受英國一家媒體采訪時再度警告，中國是「唯一一個既需要又打算重塑全球秩序的國家」。他還說，倫敦方面已經阻止中國投資英國國內包括半導體在內的敏感行業。

G7聯合公報：我們准備與中國建立建設性和穩定的關係

昨天G7峰會發表的聯合公報指出：「台灣海峽的和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮是不可或缺的。七國集團成員在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。」

公報也提到：「鑑於中國在國際社會中的作用及其經濟規模，有必要與中國在全球挑戰以及共同感興趣的領域進行合作」、「我們准備與中國建立建設性和穩定的關系，認識到與中國坦誠接觸並直接向中國表達我們關切的重要性。」

公報還強調，七國集團的政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓其經濟進步和發展，「我們不是在脫鉤或向內轉」。

周五，歐盟委員會主席馮德萊恩也再度強調，反對與中國脫鉤，「這既不可取也不可行」。她表示，為了保護歐洲經濟，必須討論安全利益，因此也必須討論出口管制和外國投資，特別是在敏感的高科技技術領域。同時，在氣候變化、大流行病預防、金融穩定或打擊核擴散等領域，必須與中國合作。

但她也表示，歐盟和中國之間的貿易逆差在十年內增加了兩倍，達到4000億歐元。她說，這種不平衡的貿易關系部分是由於非市場行為所造成，例如隱性補貼、公共招標中的歧視以及中國國家資本主義制度等。她指出，這些扭曲的現象必須得到解決。

中國外交部周六發表聲明抗議七國集團炒作涉華議題。聲明中稱，中方對於「七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政」表示強烈不滿和堅決反對，已經向主辦方日本提出嚴正交涉。

（路透社、德新社等）

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