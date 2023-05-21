美加強軍援烏克蘭 G7力挺澤倫斯基

美國總統拜登週日（5月20日）在七國集團（G7）峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並宣布了針對基輔最新一波的軍事援助，包括彈藥、大砲，和裝甲車。此前，美國才決定開放盟友轉讓F-16噴射機給烏克蘭。

拜登說：「我們是烏克蘭的後盾，這個是不會改變的。」澤倫斯基對拜登的支持表示感謝：「我們非常感謝。我們永遠不會忘記。謝謝你。」

不過這項會面卻壟罩在戰爭失利的陰影下，俄羅斯聲稱已經全面控制烏克蘭巴赫穆特，這個城市的爭奪戰是俄烏戰爭以來持續時間最長，也最血腥的戰役。

雖然烏克蘭一開始否認失守，根據美聯社，澤倫斯基說，他認為俄羅斯軍隊在經過長達數月的圍攻後「摧毀了一切」，已經奪取了該城市。

烏克蘭成為這次峰會的壓倒性焦點，在七國的大力支持下，澤倫斯基親訪廣島，英國首相蘇納克表示，日本首相岸田文雄邀請澤倫斯基出席G7會議值得大力讚揚。

蘇納克21日也表示，英國將在今年夏天開始培訓烏克蘭飛行員，以支持他們對抗俄軍。他說，沒有人比澤倫斯基更希望和平，但和平條件應基於烏克蘭的原則。

德新社報導，德國總理蕭茲強調，俄羅斯如果認為戰爭耗時越久，對烏克蘭的支持就越少，那就「賭錯了」。他表示，德國給出的訊息就是：俄羅斯必須撤軍。

到目前為止，德國雖然還沒有表示願意參加烏克蘭軍事培訓計畫，但德國仍是烏克蘭的第二大支持者，僅次於美國。蕭茲強調，德國已經在財政、人道主義和軍事援助上為烏克蘭做了很多事情，還向烏克蘭提供了坦克和火砲。

法國總統馬克宏則說，希望澤倫斯基的出現，有助於巴西和印度等國家了解烏克蘭的情況。他表示，法國會派機送澤倫斯基到廣島就是為了建設和平和尋求解決方案。

他提到了即將舉行的金磚國家會議，有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等國參與，並說：「讓澤倫斯基『在幾個有時只接觸到一種話語的世界大國面前』發言」，符合法國的利益，也符合其作為聯合國安理會常任理事國的角色。

巴西立場搖擺

澤倫斯基20日在場邊與印度總理莫迪舉行俄烏戰爭爆發後的首度會面，兩人討論了實際的人道主義協助方案，莫迪也表示印度支持「對話和外交」來尋求和平。

至於另一個關鍵國家巴西，德新社援引巴西媒體報導，巴西代表團對烏克蘭總統的突然來訪感到擔憂，認為巴西和印度都受到了壓力，覺得需要採納烏克蘭對戰爭的看法。

彭博社也援引巴西官員的話報導，澤倫斯基的訪問使巴西代表團感到不安，好像不得不接受澤倫斯基提出與盧拉進行在日本G7場邊面對面會談的建議。

巴西新聞網站「G1」20日援引其外交部消息來源報導，巴西總統盧拉還不知道會否接受烏克蘭總統澤倫斯基的會晤請求。

澤倫斯基20日現身廣島，並在七國集團峰會期間會見了幾位國家元首和政府首腦，包括印度總理莫迪。

印度和巴西是主要民主工業化國家會議的夥伴國家。巴西在去年12月1日從印度手中接過G20主席國的職位，將擔任這個關鍵的國際角色一年。

在3月與澤倫斯基的視訊通話中，盧拉重申了他關於採取國際調解舉措以解決烏克蘭戰爭的想法。在就美國和歐盟在烏克蘭戰爭中的作用發表了有爭議的聲明後，盧拉最近試圖平息這場風波。

在對葡萄牙的國事訪問結束時，盧拉批評了俄羅斯攻擊烏克蘭。儘管如此，希望與中國扮演調解人的他還是沒有呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍。

美日韓加強聯盟

法新社報導，美國政府一位高級官員說，美國總統拜登21日邀請日韓領導人赴華盛頓舉行正式的三方會談。這位官員說，會晤的時間將很快確定，目前還沒有進一步的細節。

日韓領導人在七國集團峰會期間已經進行了簡短的會晤，兩國都是美國的重要盟友，不過日本在1910到1945年間對韓國實施殘酷的殖民統治，兩國至今針對包括慰安婦和強迫勞動等有關問題上長期存在分歧。過去數月以來，兩國之間長期兵方的關係正逐漸解凍。

首爾3月宣布一項計畫，賠償戰時受到強迫勞動影響的民眾，雖然這項計畫沒有日本方面的直接參與，但仍被視為韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄為恢復雙邊惡化的關係所作出的積極努力。

在一份聲明中說，美國總統拜登讚揚日韓「為改善其雙邊關係所做的勇敢工作」，還說，三位領導人還就朝鮮的「非法核武和導彈威脅」正在進行新的協商。

21日稍早，尹錫悅和岸田文雄在對廣島原子彈爆炸中遇難的韓國人紀念館進行了歷史性的訪問。這是兩國的領導人第一次共同參觀該紀念館，也是日本首相第二次這樣做。

尹錫悅在訪問後的雙邊會議上說：「岸田首相這個勇敢的行動會被記住，這為未來的和平的鋪平了道路，同時對原子彈爆炸的韓國受害者表示哀悼。」

（路透社、法新社、德新社）

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