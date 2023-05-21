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G7公報 反陸經濟脅迫、挺台海穩定

聯合報／ 編譯茅毅、記者廖士鋒／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）廿日抵達廣島，隨即與印度總理莫迪（左）會談，這是俄烏戰爭爆發後雙方首度會面。（法新社）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）廿日抵達廣島，隨即與印度總理莫迪（左）會談，這是俄烏戰爭爆發後雙方首度會面。（法新社）

七大工業國集團（Ｇ７）廣島峰會今天落幕，聯合公報提前於昨天發布。除了表達Ｇ７將團結因應來自中國大陸的「經濟脅迫」，另對東海及南海的局勢表達嚴重關切，並重申堅決反對任何藉由武力片面改變現狀的作為，表明維持台海和平與穩定的重要性。

北京外交部發言人汪文斌表示，美國慣於指責別國以大國地位、脅迫性政策、經濟脅迫方式要挾他國服從，搞脅迫外交，這是在用自身的「黑歷史」鏡像他國。「事實上，美國才是脅迫外交的始作俑者。脅迫外交的發明權、專利權、知識產權都非美國莫屬」。

聯合公報多處指涉陸

由於Ｇ７廣島峰會發布的聯合公報中多處指涉北京，大陸外交部發言人昨晚表示，已經向日本等提出嚴正交涉，並提到Ｇ７絕口不提反對台獨，是對台獨勢力的縱容支持，只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。

聯合公報表示，Ｇ７在與中國的關係方面保持一致立場，準備與中國建立「有建設性且穩定的關係」，並且要在和中國坦誠接觸時亦能表達關切，此外還表示在國際問題上，需要與中國合作。Ｇ７將繼續表達對中國人權狀況的關注，包括在西藏和新疆的人權狀況。

美強調非與中國為敵

白宮國安顧問蘇利文強調Ｇ７針對北京的政策作法「並非與中國為敵」，而是想和北京建立具建設性又穩定的關係，希望「去風險」、而非「脫鉤」，以減少對北京的依賴，降低由於遭陸方各種「經濟脅迫」而受傷害的風險。

蘇利文指稱，該聲明有關大陸的措詞完全「直截了當」，「既無敵意、亦非平白無故，是直接又坦率」。

由美國、日本、印度、澳洲共組的「四方安全對話」（Ｑｕａｄ），廿日也在Ｇ７峰會場邊舉行領導人會談，這是四國領導人第三次當面會談，討論印太安全局勢，也是跟北京有關。

將為烏克蘭提供支援

針對烏克蘭局勢，公報指出「將為烏克蘭提供所需的財政、人道、軍事和外交支援」，並強調從作為和平象徵的廣島，「發出Ｇ７將盡一切努力實現烏克蘭長久和平的誓言」。公報還表示將為恢復基礎設施和清理地雷、斷垣殘壁等重建工作提供援助。

按照慣例，聯合公報通常在峰會閉幕當天發布，這次提前發布，共同社報導，係與烏克蘭總統澤倫斯基廿日抵達廣島有關。

日本外務省在澤倫斯基抵達後不久隨即發布公報，希望和澤倫斯基與會發揮新聞加乘效果。外務省強調，Ｇ７領袖對於公報的措辭已有共識。

G7 日本

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