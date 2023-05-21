岸田增邀8國7組織 拚圍堵陸俄

作為今年七大工業國集團（Ｇ７）廣島峰會的東道主，日本首相岸田文雄另外又邀請了八個國家和七個國際組織的代表出席擴大會議。日媒「產經新聞」廿日分析，日方此舉旨在建構對抗中國大陸及俄羅斯的架構，使這次峰會成為Ｇ７增添與其志同道合國家的良機。

Ｇ７峰會除了七個正式會員國和非正式會員歐盟的領袖參加，每年的輪值主席國還可自行決定邀請其他國家及國際組織，參與Ｇ７峰會的「擴大會議」。

岸田文雄今年邀請印度、印尼、南韓、巴西、澳洲、越南、葛摩聯盟（非洲）及庫克群島（南太）等八國領袖，和聯合國、國際能源署、國際貨幣基金、經濟合作暨發展組織、世界銀行、世衛組織（ＷＨＯ）和世貿組織（ＷＴＯ）七個國際組織的代表，出席擴大會議。

印度是廿國集團（Ｇ２０）今年的輪值主席國，另與美日澳三國共組四方安全對話（Ｑｕａｄ），配合日美推動的「自由開放印太」，Ｑｕａｄ峰會已經於廿日在Ｇ７峰會的場邊舉行。

印尼是去年Ｇ２０和今年東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國，而北京正挾雄厚資金實力，加強對位於印太中心的東協施加影響力。日方也欲透過在經濟安全上的合作及經濟援助，拉攏包括越南在內的東協各國，使之成為落實自由開放印太的關鍵。

此外，位於非洲大陸與馬達加斯加間的葛摩，擔任非洲聯盟（ＡＵ）輪值主席國。南太島國庫克群島則是「太平洋島國論壇」（ＰＩＦ）輪值主席國。非盟和南太島國都很關心糧食危機及氣候變遷等相關議題，日方欲藉由Ｇ７提供援助，以強化與這些國家和區域組織的關係。

日方邀南韓是著眼於兩國正推動關係正常化，針對大陸及北韓，欲加強日韓雙邊、美日韓三方的合作。至於巴西除是拉丁美洲大國，與日本在歷史上亦有深厚友誼。自廿世紀初期起，日本即開始出現移民巴西的浪潮，巴西有非常多的日僑和日裔。今年以來，日本外務大臣林芳正已兩度出訪中南美洲，是日方當前著力甚深的地區。