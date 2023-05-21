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領袖呼籲 建AI國際準則

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

七大工業國集團（G7）領袖20日呼籲協力建立人工智慧（AI）發展的國際技術準則，讓這項正在快速發展的新科技值得信賴且獲得適當監管。G7希望在年底前召開部長等級的會議，討論生成式AI帶來的挑戰。

G7廣島峰會20日發出聲明，表示各會員國創建值得信賴的AI技術或許採行不同方法，但是大家一致認同，對AI這項數位經濟的監理必須持續更新，符合彼此共享的民主價值。

與會領袖稱為「廣島處置」（Hiroshima Process）的協議內容是，G7政府要在年底前召開部長等級的AI討論會並報告討論的結果。

G7領袖對生成式AI可能帶來失序表達憂心，主要是這類AI技術能產生權威性、人類語調的內容，又可創造圖像、影音，如果任其發展不去查看，將成為製造假資訊或政治混亂的強大工具。

在G7聲明之前，歐盟本月已針對規範AI科技進一步推動立法，有可能制定出全球第一套全面性的AI法律。

英國首相蘇納克正在研擬管理政策，他已邀請OpenAI執行長奧特曼等AI界高階主管到英國討論。日本政府目前則是傾向以軟性的指導原則來管理，而非嚴格立法。

G7 日本

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