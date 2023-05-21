G7暗批大陸 喊去風險化

七大工業國集團（G7）廣島峰會20日發表公報表示，G7並未尋求旨在損害或阻撓中國大陸經濟進步的政策，並希望與大陸建立穩定且具建設性的關係。提到台灣時，公報呼籲和平解決兩岸議題。不過根據英國金融時報形容，這份公報是對大陸發出最強烈譴責。

G7領袖在公報提到中國大陸時強調，他們並不尋求「脫鉤」，但同時意識到「經濟韌性需要去風險和多元化」；他們將「努力為勞工和企業創造公平的競爭環境」，同時培養對於經濟脅迫的抵禦能力，「在不過度限制貿易和投資的情況下，保護可能被用於威脅我們國家安全的先進技術」。

公報表示：「我們的政策手段既非要傷害中國，也不是要阻礙中國的經濟進步和發展。一個遵守國際規則並成長的中國符合全球利益。」

G7領袖也重申，台海和平及穩定對國際社會的安全及繁榮有著不可或缺的重要性。「G7成員國對於台灣的基本立場沒有任何改變，包括一個中國政策。我們呼籲用和平方式解決兩岸問題」。

G7領袖也對東海與南海狀況表示「嚴重關切」，「強烈反對任何藉由武力或威嚇片面改變現狀嘗試」。

金融時報說這份聲明是G7迄今對北京最強烈的批評。

G7兩年前在英國會面時，公報首次裡提及中國。

此外，G7領袖也呼籲大陸敦促俄羅斯停止對烏克蘭的軍事侵略，立即無條件從烏克蘭撤軍。G7也提到將擴大對俄制裁包括限制出口工業機具和技術到俄國，也將持續限制俄羅斯出口礦產和鑽石。

烏克蘭總統澤倫斯基在20日下午抵達日本、現身G7會場，爭取巴西、印度等一些對俄羅斯入侵烏克蘭採取較中立立場的國家領袖支持烏克蘭。

美國總統拜登在面對盟國數月的壓力後，19日在G7峰會上表示，他支持向烏克蘭提供F-16戰機的想法。