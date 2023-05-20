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G7聯合公報：政策方針不是為了傷害中國

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G7峰會發布了聯合公報，不僅關注烏克蘭和印太地區的安全問題，還涉及了經濟、科技與氣候變遷議題。（路透）
G7峰會發布了聯合公報，不僅關注烏克蘭和印太地區的安全問題，還涉及了經濟、科技與氣候變遷議題。（路透）

日本廣島舉辦的七國集團（G7）峰會周六（5月20日）發布了峰會聯合公報，不僅關注烏克蘭和印太地區的安全問題，還涉及了經濟、科技與氣候變遷議題。

聯合公報譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭嚴重違反包括《聯合國憲章》在內的國際法，並且重申將加強對烏克蘭的外交、財政、人道主義和軍事支持，以實現全面、公正和持久的和平。

關於印太，聯合公報強調了自由開放的印太地區的重要性，稱必須確保主權、領土完整、和平解決爭端以及基本自由和人權等共同原則。七國集團也在公報中指出：「台灣海峽的和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮是不可或缺的。七國集團成員在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。」

願與中國建立穩定關系、不脫鉤

在公報中，七國集團就對華關系作出表態，其中提到：「鑑於中國在國際社會中的作用及其經濟規模，有必要與中國在全球挑戰以及共同感興趣的領域進行合作」、「我們准備與中國建立建設性和穩定的關系，認識到與中國坦誠接觸並直接向中國表達我們關切的重要性。」

公報還強調，七國集團的政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓其經濟進步和發展，「我們不是在脫鉤或向內轉」。

除此之外，公報也呼籲中國對俄羅斯施加壓力，使其停止其軍事侵略、從烏克蘭撤出其軍隊。並希望中國能藉由與烏克蘭直接對話等方式，支持以領土完整和《聯合國憲章》原則及宗旨為基礎的全面、公正和持久的和平。

公報中提及的內容還包括經濟層面的「促進全球經濟復蘇，維護金融穩定，促進就業和可持續增長」、環境層面的「加快實現可持續發展目標（SDG）」以及近期相關的熱門議題人工智能（AI）技術管理，以實現可靠的人工智能願景和目標等。

澤倫斯基抵廣島

日本政府5月20日上午正式宣布，烏克蘭總統澤倫斯基將出席G7峰會，並且於21日和七國領導人一同討論烏克蘭情勢等議題。此外，澤倫斯基也將與岸田文雄和美國總統拜登單獨會談。

目前澤倫斯基已搭乘法國政府專機抵達廣島，他在個人推特上寫道：「日本，七國集團。與烏克蘭的伙伴和朋友的重要會議，安全和加強合作是為了我們的勝利，和平將在今天變得更近。」

澤倫斯基也會出席印度、韓國等八國領袖與會的擴大會議，同時預計和印度總理莫迪會談，後者在俄烏戰爭期間與俄羅斯總統普京保持著聯系。

通過反經濟脅迫倡議

與會的成員國領導人今天也同意了一項反對「經濟脅迫」的新倡議，並承諾采取行動，以確保任何試圖將經濟依賴作為武器的行為者都必須承擔後果。

七國集團領導人在一份聲明中表示，這項被稱為「經濟脅迫協調平台」（Coordination Platform on Economic Coercion）的倡議，將對經濟脅迫采取早期預警與快速信息共享機制，成員也會定期開會進行磋商。

該聲明中還提到：「世界遇到了令人不安的經濟脅迫事件，這些事件試圖利用經濟脆弱性。」盡管該聲明沒有指明中國，但根據路透社稍早獲得的倡議概述，英國政府曾指中國在與澳大利亞和立陶宛的政治爭端中，試圖利用其經濟實力進行脅迫。 《日經亞洲》報導則稱，七國集團此舉反映出：「他們希望在中國問題上統一戰線，尤其是在美國和歐洲之間」。

此前，中國外交部發言人汪文斌本周五回應了關於反「經濟脅迫」計劃的相關話題。他指出：「如果G7峰會要討論經濟脅迫問題，不妨先討論一下美國是怎樣脅迫其他6個成員國的。」

除上述之外，倡議文件也承諾七國集團將在加強供應鏈方面深化合作，包括支持低收入和中等收入國家發揮其在供應鏈中的作用；並且同意加強在資訊共享方面的合作，為下一代技術建立新標准。

（綜合報導）

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G7 日本 中共 烏克蘭 澤倫斯基

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