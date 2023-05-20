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烏總統冒險赴會 爭取更多軍援

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
七大工業國集團峰會19日至21日於日本廣島舉辦，知情人士透露烏克蘭總統澤倫斯基也將現身、親自參加峰會。路透
七大工業國集團峰會19日至21日於日本廣島舉辦，知情人士透露烏克蘭總統澤倫斯基也將現身、親自參加峰會。路透

七大工業國集團（Ｇ７）峰會十九日開幕，就傳出烏克蘭總統澤倫斯基將在廿一日閉幕當天現身。ＢＢＣ亞太特派記者畢克分析，澤倫斯基千里迢迢前往廣島是經過精心計算的安全風險，而他認為值得一試。

烏克蘭國家安全與防衛會議秘書長丹尼洛夫說，「非常重要的事情將會在那裡決定，為了捍衛我們的利益，我們的總統在場絕對至關緊要」。

澤倫斯基在過去十天內到過義大利、德國、法國和英國，確保這些國家的領導人飛往廣島之前，就已經掌握了他的談話要點，為他在Ｇ７的講話打好了基礎。

澤倫斯基告訴西方盟友，想要一個「戰機聯盟」，目前得到英國將協助培訓飛官的承諾。不過，澤倫斯基想要的將不止於此。理想狀況下，他想要戰鬥機，可能還想要跟日本首相岸田文雄會談。

日本已經在俄烏戰爭明確表達立場，跟其他Ｇ７國家聯合對俄實施制裁，岸田三月訪問烏克蘭，承諾提供約新台幣約一千七百億元的支援。澤倫斯基希望，在曾飽受戰爭恐怖的廣島當面慷慨激昂的請求，將促使世界領袖提供更多的武器，協助擊退俄軍與結束曠日持久的衝突。

G7 日本

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