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G7峰會開幕 強調維持台海和平

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
七大工業國暨歐盟領袖峰會十九日在日本廣島召開，東道主日本首相岸田文雄（前右）與美國總統拜登（前左）及其他領袖在工作午餐前合照。（路透）
七大工業國暨歐盟領袖峰會十九日在日本廣島召開，東道主日本首相岸田文雄（前右）與美國總統拜登（前左）及其他領袖在工作午餐前合照。（路透）

七大工業國集團（Ｇ７）領導人峰會十九日起在日本廣島召開，兩岸議題成為峰會焦點。東道主日本首相岸田文雄晚間表示，與會國同意台海和平與穩定的重要性，並主張兩岸問題應和平解決；Ｇ７成員國將經由對話與中國建立具建設性且穩定的關係。

峰會議題之一是為了入侵烏克蘭而對俄羅斯實施新制裁，烏克蘭總統澤倫斯基訂於廿一日閉幕當天出席峰會，十九日至沙烏地阿拉伯出席阿拉伯聯盟峰會。

澤倫斯基上次訪日是在二○一九年十月，此次將是去年二月俄烏衝突爆發後的首次訪問。澤倫斯基出席阿盟峰會後，將乘坐美軍飛機前往廣島。日本首相岸田文雄三月廿一日訪問烏克蘭時，邀請澤倫斯基出席Ｇ７峰會。

Ｇ７領袖十九日呼籲俄國「立刻」、「無條件」自烏克蘭撤軍，Ｇ７承諾竭盡全力儘速促成烏克蘭持續的和平。

十九日峰會召開前，Ｇ７領袖先到廣島和平紀念公園拍團體照，進行獻花與象徵性的植樹儀式，隨後宣布針對俄羅斯實施新一輪制裁。聲明指出，將讓「俄羅斯缺乏支援戰爭機器的Ｇ７技術、工業設備與服務」，限制「在戰場上對俄羅斯至關緊要」的品項出口，還將瞄準被控為莫斯科當局運送物資到前線的團體。

歐盟執委會主席范德賴恩在峰會上表示，任何建議俄羅斯和烏克蘭開展對等談判的和平倡議均應被否決。范德賴恩說：「烏克蘭最想要的是和平，但無疑是公正的和平。使侵略者和受害者平起平坐的和平談判必須被否決。」

媒體報導，鑑於俄中兩國的舉動，Ｇ７峰會聯合聲明擬納入「需要維護和強化基於法治下的國際秩序」的敘述，北京外交部發言人汪文斌十九日回應：「日方在談論規則和秩序之前，首先應當停止強推核汙染水排海計畫這一不負責任的行徑，應當明確重申遵守二戰後的國際秩序，旗幟鮮明地制止國內美化侵略歷史、為軍國主義招魂翻案等開歷史倒車的行為。」

廣島選出來的岸田希望裁減核武成為Ｇ７峰會討論的焦點，並呈現其世界無核武的願景，但原子彈爆炸倖存者不是那麼有信心。

八十三歲的長崎「被爆者」木戶季市表示，「老實說，岸田先生正在推動軍事發展與尋求修改和平憲法，他討論裁減核武是否玩真的，我有很大的疑慮。不過，他們選在廣島開會，我確實有著一線希望，他們將積極會談，朝裁減核武邁出一小步」。

G7 日本

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