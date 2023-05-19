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拜登、岸田文雄會談 反對武力改變現狀

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本首相岸田文雄（右）十八日以G7峰會東道主身分先與美國總統拜登（左）會談。（美聯社）
日本首相岸田文雄（右）十八日以G7峰會東道主身分先與美國總統拜登（左）會談。（美聯社）

七大工業國集團（Ｇ７）峰會十九日將在日本廣島揭幕，美國總統拜登十八日抵達當地，先跟日本首相岸田文雄進行雙邊會談，兩人承諾會致力因應中國脅迫性作為，重申反對以武力改變現狀，應維繫台海和平穩定。雙方並同意在美中競爭加劇領域的半導體與人工智慧等尖端技術上加強雙邊合作。

拜登抵日後未稍作停歇，隨即率領白宮國安顧問蘇利文、美國國務卿布林肯、白宮印太事務總監坎伯等六位官員，與岸田文雄舉行雙邊會談，充分展現對美日關係的重視。

根據白宮會後發布會談摘要，拜登與岸田文雄談論一系列安全、經濟及區域議題，觸及俄烏戰爭、台海情勢、北韓威脅及中國挑戰等。

針對台海議題，拜登與岸田文雄在會中強調，反對任何企圖以武力改變現狀的作為，重申維繫台海和平與穩定的決心。

區域情勢方面，兩人重申會持續支持烏克蘭自我防衛，抵抗俄羅斯殘酷非法入侵；他們承諾會緊密合作因應區域安全挑戰，包括北韓核子與彈道飛彈計畫、中國違背國際法的脅迫性作為等。

十九日就要主持Ｇ７峰會的岸田在會談開始時指出，日美同盟是印太地區和平與穩定的「基石」，希望領導人將展示堅定意願，捍衛基於法治的國際秩序。拜登則表示，當兩個盟友站在一起應對俄烏戰爭在內的安全挑戰時，「整個世界更加安全」。

伴隨著中國大陸不斷增長的軍事自信，以及北韓的飛彈與核武發展計畫，岸田與拜登重申強化日美同盟威懾力的重要性。一位日本政府官員表示，兩人同意在中國大陸相關問題「密切合作」。

白宮之前已經宣布拜登廿日結束Ｇ７廣島峰會行程之後，就會飛回美國處理債限協商，並且取消後續訪問巴布亞紐幾內亞與澳洲的四方安全會談。當華府的助理跟共和黨人協商時，人在日本的他要設法安撫盟友，保證美國會避免破壞全球經濟的債務違約。

拜登十七日告訴記者，「美國在世界上的角色至關重要，特別是現在」。

拜登原定廣島峰會結束後到巴紐與十八個太平洋島國領袖峰會，雖然只安排三小時，仍然意義重大，因為拜登是首位造訪南太的現任美國總統，巴紐為此還特地宣布全國放假一天。現在因為債限危機提前打道回府，國安顧問蘇利文表示將安排島國領袖再去一趟白宮與拜登會面。

G7 日本

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