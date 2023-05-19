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拜登預告拜習會 時間未定

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統拜登十七日前往廣島出席Ｇ７峰會前表示，他將會與中國國家主席習近平談話，但他沒有說什麼時候。

路透報導，拜登動身前往日本出席Ｇ７高峰會前，於答覆記者詢問時表示：「無論時間是否很近，我們都將會面。」

多名美國官員告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），拜登未來數個月內擬安排數名高層官員訪問北京，尋求與中國就重大議題重新接觸。

美國國務卿布林肯今年二月因中國氣球事件，延後原訂的北京之行。

報導指出，美方目前正在討論安排多名高層官員出訪，包括布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多和氣候特使柯瑞，但即使是參與相關規畫的官員，也不清楚出訪的先後順序。

多名美國官員告訴ＣＮＮ，政府內部有部分官員對於出訪先後看法堅定，其餘官員則不太關注順序問題。

布林肯及白宮國安顧問蘇利文曾於間諜氣球事件後與中國官員見面，但美國政府內部體認到，高階官員訪問北京討論重大議題，對處理美中關係至關重要。拜登上任兩年多以來，內閣成員從未訪問中國。

熟悉相關討論的消息人士告訴ＣＮＮ，美國國務院官員認為，布林肯理應先於其他內閣官員，成為第一位訪問北京的拜登政府高官。

官員指出，目前還沒有討論到布林肯訪中的具體日期。另有消息人士透露，雷蒙多和葉倫可能先於布林肯訪問北京。

一名美國官員表示，「實際情況是中國有權酌情決定」，並稱中國可能更願意先和美國就經濟問題進行接觸。

氣候特使柯瑞日前宣布「近期內」可望應邀訪陸，引起國務院官員對老長官的怨言，認為柯瑞不該搶布林肯的鋒頭，按照排序應該由布林肯先登陸。

G7 日本

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