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烏戰、經濟安全…G7峰會議程劍指中俄

聯合報／ 國際中心／綜合報導
示威者十七日在廣島高舉反對G7帝國主義者峰會和反核戰的標語。（路透）
示威者十七日在廣島高舉反對G7帝國主義者峰會和反核戰的標語。（路透）

日本共同社十七日報導，日本政府十六日晚公佈了十九至廿一日將在廣島市舉行的七大工業國國集團（Ｇ７）峰會討論及活動相關的大致日程。會議首日的十九日上午，首相岸田文雄夫婦將在和平紀念公園迎接到訪人士。下午討論烏克蘭問題及核裁軍。廿日討論經濟安全保障和對被稱為「全球南方」的新興市場及開發中國家事務擴大參與。設定上述議題可能是著眼於動搖國際秩序的俄羅斯以及中國等。

十九日下午，將圍繞能源和糧食危機等全球經濟課題以及類似ChatGPT的人工智慧（ＡＩ）交換意見。隨後討論烏克蘭問題，造訪位於廣島縣廿日市市的嚴島神社。晚間磋商核裁軍及包括中朝等在內的印太地區局勢。

廿日上午，首先討論尖端半導體出口管理等經濟安保議題，隨後商討加強參與新興市場及開發中國家事務的措施。下午舉行受邀國印度、南韓領袖加入的擴大會議，圍繞糧食、衛生、開發、社會性別等問題展開討論。之後探討在氣候變遷和能源等領域的合作。

廿一日上午召開以「走向和平穩定、繁榮的世界」為主題的擴大會議，強調共享法治的重要性。中午舉行Ｇ７領袖出席的閉幕會議，擔任主席的岸田將在下午記者會上進行總結。與會各國正在協調，關於峰會最後一天發表的聯合聲明，草案擬寫入各國領袖將向相關部長下達指示，要求最晚在年內實施彙整Ｇ７對生成式ＡＩ見解的磋商。這反映了在群馬縣高崎市召開的Ｇ７數位與技術部長會議的聯合聲明。

G7 日本 廣島 岸田文雄

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