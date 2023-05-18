有望周休三日？ 政院：仍需要評估

政院正在評估我國是否要改成周休三日！針對近日周休三日民間提案通過，政府需於6月底回應，行政院發言人林子倫表示，由於此案牽涉太多利害關係人，因此需要謹慎評估，各部會仍在調查民間與產業意向。至於軍公教今年是否會加薪，林子倫則回應說，正在研議中，持正面態度。

軍公教有望調薪

由於近來民間提案周休三日通過連署，政府需要在6月底前回應意見，近日勞動部表示會跨部會討論，經濟部則說會進行產業調查。對此，林子倫表示，周休三日的工時調整會牽涉到很多因素，因此還在評估。另有媒體問到連假調整方案，林子倫僅表示會適時公布。

針對軍公教今年是否調薪，林子倫指出，蔡政府任內在2018年調了3%，2021年又調4%，是25年來最大調幅，也感謝軍公教在百年大疫期間的付出，明年軍公教加薪還在討論中，但政院持正面態度。

由於副總統賴清德近日出席活動時曾說：「現在房價正在降。」引發各界討論，被媒體問到政院看法時，林子倫回應說，政府透過修正《平均地權條例》與制定子法，還有房地合一稅、實價登錄2.0等努力，近期有看到初步成果。此外，政府也會精進社會住宅政策，朝向20萬戶目標前進。

景氣保2努力中

近日國發會將公布景氣燈號，外界普遍預期會連6藍燈，對此，國發會主委高仙桂坦言，由於庫存調整加上國際終端需求受到高利率影響，我國出口表現不盡理想，但第三季隨著庫存逐漸調整完，出口會好轉並帶動景氣復甦。她強調，經濟成長保2是挑戰，但政府會全力達成此目標。

高仙桂說，政府透過增加預算，包括公共建設有6千億預算創下歷史新高，會確保達成率到95%，另外也透過疫後特別條例3800億活絡民間投資與消費，包括普發現金、吸引國際觀光客等措施下，國內零售與餐飲業已逐步回穩，也會協助企業進行數位與淨零轉型，下半季經濟有望回穩，使台灣經濟穩健成長。

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