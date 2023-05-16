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勞工反對周休三日 說NO罵聲連連 網：難怪台灣是資方天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
針對近日輿論熱議的周休三日可行性，有網友發現台灣勞工依然選擇效忠資方，難怪台灣是資方天堂。記者許正宏／攝影
針對近日輿論熱議的周休三日可行性，有網友發現台灣勞工依然選擇效忠資方，難怪台灣是資方天堂。記者許正宏／攝影

日前民眾在公共政策網路參與平台上提案，誓言要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已有5736人附議，引發各界熱議。網友在Dcard上以「勞工反週休三日是什麼鳥？」、「週休三日到底什麼鳥」為議題發言，提出在討論周休幾日時，勞工依然選擇效忠資方，「還會出來幫忙資方扯勞方後腿」，「難怪台灣是資方天堂」、「忠心的勞方跳出來反對週休三日，我只能笑了」。

原PO提出大家反對周休三日的四大「謬論」，包括「人力不足」、「根本沒用」、「降低工時比較實在」，及「全亞洲都還沒有國家施行」。原PO一一指出覺得是謬論的地方。

他認為若是資方覺得人力不足就該補人，而不是一逕反對周休三日，其二，若周休三日根本對員工的生活品質改善沒用，那大家是在叫什麼？至於降低工時，原PO則認為，若是一樣得進公司五天，資方只要用變形工時來卡員工，最終員工一樣會沒有休息到。原PO認為，第四大謬論更是荒唐，他認為，雖然目前全亞洲都還沒有國家採行週休三日，難道「台灣就不能做？」。

該文一出，眾多網友都紛紛表示，台灣勞方真是「奴到家了」，很沒有改變的勇氣，「現實生活中奴隸當久了，反正已經無力反抗了。」其實台灣一開始施行周休二日時「也是吵得要死，日子還不是照樣過，現在不也是很好。」

但也有人發現，台灣現行勞工政策下，一年有三分之一都在休假，換算下來一年有128天都在休息耶，這樣還覺得少嗎，若是靠時間換產能的公司，在周休三日後，恐怕會有一堆中小型企業倒閉，物價也會因此飆漲，「總結就是勞方不想承擔當老闆的風險，又想過爽一點，所以才搞這些」。

有人認為，周休三日若是實施，在人力不足的情況下，恐怕還是根本休不到，倒不如多給勞工一點特休，讓勞工能夠自由運用。

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