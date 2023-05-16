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台灣周休三日可行嗎？486先生：首先要取消國定假日與春節

聯合新聞網／ 綜合報導
陳延昶認為，周休三日不是不可行，若靠的是勞力所得，貢獻度少放假多薪水還要高，這就是不可能的事。記者林俊良／攝影
陳延昶認為，周休三日不是不可行，若靠的是勞力所得，貢獻度少放假多薪水還要高，這就是不可能的事。記者林俊良／攝影

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案，誓言要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已有5736人附議，引發各界熱議。486先生陳延昶用數字演繹台灣若實施周休三日一年的工作日數，認為若有機會，「首先要取消國定假日春節，這樣比較接近真實條件」。

陳延昶於臉書發表受到熱議的周休三日的想法，他認為這是假議題。並以實際數字初估，台灣若施行周休三日，以今年(2023年)法定工作天數234天為例，工作5年後有15天年假，再扣除周休三日減少的52天，「一年365天變成只剩下167工作天」。

陳延昶再以一般人會請的生理假、病、事假估算一年可能請至15天，等於整年只有152天。他認為在這樣的工作天數下，還有什麼企業能夠生存？

他認為，若是公司屬性為高產值、靠腦力，或是低底薪高獎金的行業，「週休三日也不見得不可行」，「你對工作的產值非常高，靠腦力來獲得薪水，我想不會有老闆在乎你上班在睡覺還是多放一天假」。但若靠的是勞力所得，貢獻度少放假多薪水還要高，這就是不可能的事。

陳延昶分析目前台灣各大行業，並再以計程車司機為例，認為目前有本事一週只開四天，然後休三天的人很少，他並認為，台灣經濟目前主要是依靠台積電這樣的大型企業在支撐，中小企業在通膨下則是非常辛苦，「談周休三日是不切實際」。

陳延昶認為，在台灣目前的經濟環境下，「首先要取消國定假日與春節，這樣比較接近真實條件」。若真的需要周休三日，「最快達成的方式就是去參加外送餐的工作，自己當自己的老闆，自己決定一週跑4天放3天假，每天要跑8小時甚至每天工作6小時完全都自己可以控制」。但如果真的自己當小老闆跑外送，「你覺得有多少人真的周休三日？」。

圖為五一前夕，台灣勞工上街抗議低薪、過勞的工作環境和條件。美聯社
圖為五一前夕，台灣勞工上街抗議低薪、過勞的工作環境和條件。美聯社

486先生 周休三日 國定假日 春節

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