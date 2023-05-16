公民倡議周休三日 鄭文燦：亞洲沒實施

有民眾在「公共政策網路參與平台」提議「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」，已獲逾五千七百人附議，政府機關須在六月廿六日回應。行政院副院長鄭文燦昨表示，目前歐洲有英國正在做實驗，測試能否提高工作效率、對公司營運是否有影響，但亞洲還沒有任何國家實施周休三日，政府會據實把全世界發展趨勢，向提案公民報告。

勞團認為，周休三日的方向正確，部分歐美國家為政府拋磚引玉，以補貼鼓勵企業推動，「與其強制入法，不如先鼓勵」，且要降年總工時，先增訂國定假日就可立竿見影。

提議者Lucas指出，英國公布六十一間企業近三千名員工參與「周休三日」實驗計畫，結果公司平均收益與往年同期相比增加三成五，離職率減少五成七，周休三日可減少員工離職率、提升工作效率及增加陪兒女的時間。

勞動部條平司司長黃維琛說，此提案涉及層面廣，勞工休假調整牽涉勞動部與經濟部，軍公教涉及「公務人員服務法」，須由人事行政總處研議，老師休假也牽動學生，現已擇定由勞動部、人事行政總處列為主辦單位，將邀集經濟部、國防部、銓敘部、教育部、交通部等相關部會及勞資團體討論，統合意見後再正式回應。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，其實現在最重要的是先落實周休二日，畢竟還是有些企業沒有真正落實，員工休假日上班也沒有拿到加班費，雇主法遵率偏低。他認為，國外未立法強制周休三日，理由是各行各業工作型態、工時需求大不同，並非各行業都適用，若透過修法要求所有企業周休三日，企業做不到下，最後恐看得到、吃不到。

戴國榮指出，透過周休三日縮減工時，長遠來看方向正確，也值得討論，但部分歐美國家企業進行周休三日實驗，是由政府鼓勵試辦，由政策工具提供誘因，讓企業願意參與，部分國家也補貼企業，當勞工生產力提升、雇主獲利率增加，才逐步擴大適用範圍。

教育界對周休三日普遍樂觀其成，不過有國小校長指出，學生學習有一定節奏與時程，且學生有寒暑假，若將寒暑假日程平攤至上課周數，幾乎已等於周休三日。教育部則提醒，大學須留意對教師授課及學生學習等需求的影響。

學者：年輕世代盼工時自主

【記者陳素玲、簡永祥、朱漢崙、林海／台北報導】學者表示，國內要推動周休三日，經濟結構一定要改變，製造業比率不能那麼重，而且要往高階製造走。因為如果要走創新，就要賣腦，生活品質要兼顧，「否則年輕人人人都去賣肝，如何創新？」

也有學者認為，年輕世代不是要周休三日，而是工時自主性，彈性自主安排工時，與其將標準拉到一致周休三日，不如先縮減工時或實施工時自主性。

產業界認為，目前提案的定義與內容不明確，如果是直接將工作日減少一天，考量缺工情形已經相當嚴重，產業界只會重傷，最後勞工也將受害。

不少科技大廠認為，台灣不宜貿然成為亞洲第一個實施的地區。縮短工時等於增加企業營運的成本，向來以製造為重的台灣半導體產業，恐怕不樂見政府再縮短工時。