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週休三日是場夢？台灣早有企業實行10年之久 發行人一席話暖哭網友

聯合新聞網／ 綜合報導
網路討論沸沸揚揚的週休三日，其實在圓神出版社已經行之有年。示意圖／Ingimage
網路討論沸沸揚揚的週休三日，其實在圓神出版社已經行之有年。示意圖／Ingimage

日前有民眾在公共政策網路平台提議「讓台灣成為亞洲第一個週休三日國家」連署，而現在已經到達連署門檻，許多網友也引頸期盼政府6月26日的回應。不過其實國內出版社圓神已經實行週休三日10年之久，而且背後原因曝光，讓許多人大讚「太溫暖了，希望有一天每個企業家都能有一樣思維」。

從圓神官網的徵才公告可發現，圓神、方智、先覺、究竟、如何、寂寞六家出版社的基本福利為「週五上班彈性、國內、國外旅遊」，等於給予員工週休三日的福利，羨煞不少網友。

圓神粉專在2013年就曾經貼出發行人簡志忠對員工的信件，他指出自己提到週休三日引起外界注意，有人認為這樣同事會更拼命工作，也有人討論管理能力與效率問題，而這都非他的本意。

簡志忠指出「我覺得，一個人同時扮演好幾個角色，例如你既是人子，也是人妻，也是人母，也是人家的朋友，也是企業的工作人員。這些角色都要花時間及心思，但是大部份的人們都被要求在最後一個角色──「公司同仁」，付出大部份的時間及心力。我們只是希望能夠稍微調整，有多一點的時間分配給其他的角色，這些角色都很重要」，因此他將週五設定為彈性上班日，這樣體恤員工的行為，讓不少網友稱讚。

簡志忠也強調「這是我們的選擇，沒有很大的道理，也沒有挾帶什麼企業管理的技術，這是我們大家的默契，如此而已。我們無意成為社會的實驗，也不用『更拼命』要做給別人看，證明我們可以」。

對此，網友們大讚「希望有一天，每個企業家都能具有同樣的思維」、「希望這樣的發行人出來選總統」、「台灣需要像貴公司老闆這樣正向、前瞻的企業領導人」。

老闆 公共政策

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