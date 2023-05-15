提案周休三日通過 他斥現代人「做什麼都喊累、沒抗壓性」

3月初時，一位名為Lucas網友在「公共政策網路參與平台」發起周休三日的提案，指出英國周休三日的實驗成果斐然，不僅公司平均生意增加3成5，員工離職率減少5成7，參與實驗的公司更高達9成6願意繼續實施周休三日，呼籲民眾至「公共政策網路參與平台」參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家，卻被一名網友抨擊：「這麼沒抗壓性、可悲啊！」

該名提案網友還提到，最新公布的2021年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至2,000小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第四高，呼籲民眾至「公共政策網路參與平台」參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家。

有網友在爆怨2公社發文回應該提案，「如果不想工作，乾脆不要做，躺在家裡就好」表示做什麼都喊累，這麽志氣、沒挑戰性，連生存能力都沒有「真是可悲啊！」該網友還表示「可悲之人必有可悲之處，連房子都買不起看看多可憐。」

該名網友更直指，因為懶惰已經讓人們付出代價，例如叫熊貓，UBER等，難怪現在人都存不了錢。上班做什麼都嫌累，各位還是人類嗎？過去的人們是是先苦後甘，現代人是先甘後苦，「抗壓性都沒有，要怎麼結婚，動不動就大發脾氣，誰想嫁給這麼天天火爆的傢伙？」貼文引發網友熱議。

網友紛紛回應表示，周休三日剛剛好，人生不是在工作上當奴隸，而是享受自己的人生生活。有人說，「周休三日又不只是怕累，而是為了生活，人生不應該只有工作而已」、「自己奴，不要拖別人下水，歐洲國家工時都很短，還不是能完成工作？」、「台灣人奴性已經到了無可救藥的地步」、「如果你是勞工的話，我只能說你真的奴到一個極致，如果你是老闆，我只能說你他媽超級黑心」、「如果可以在四天以內完成本周工作目標，不能周休三天嗎？」、「工作時間拉太長，結婚不過就是回家睡覺有人陪你睡，你有時間去培養感情嗎？還抗壓性咧？」、「有研究顯示工作四天效率會更高欸！」

不過也有人表示質疑該提案，周休三日對許多行業來說，勢必得多請人力來消化原本的工作，都已經少子化，各行業都陸續請不到人了，哪還有可能讓勞工休假，連勞工的退休年齡都可能被延後了。有人說，「周休三天生產力會下降，企業需要生產力不太能接受周休三日的勞工，這樣會工廠外移失業增加」、「台灣資源本來就比較少了，別什麼都跟別人一樣，人家有礦產有大量農業，我們基本靠的是科技產業，這樣提高休假只是增加人力成本逼著科技產業外移工廠和開發無人工廠。」

周休三日提案在4月底跨過5,000人連署門檻，兩個月提案時間結束後的附議人數是5,736人，按規定政府機關應於6/26回應。