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基層警：停讓行人新政策不可行

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆蕭雅娟曾伯愷周嘉茹林保光／連線報導
交通部及警政署為保障行人安全，原訂6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都須停讓。圖／警方提供
交通部及警政署為保障行人安全，原訂6月30日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近車輛都須停讓。圖／警方提供

交通部長王國材昨天宣布「車不禮讓行人執法標準」要重新討論，有交通警察認為，現行法規加強規範車輛行經路口應停讓行人，已出現路口無法淨空現象。尤其轉彎車為停讓行人，等行人通行後，行車號誌早變紅燈，導致轉彎車道壅塞，影響行車順暢，民怨不少，罵聲一片。

另有交警指出，試想嚴格的新規定，汽機車順向行駛，但行人穿越道對面走過來，所有車輛都需停禮讓，必影響交通秩序，造成都會市區大塞車。

不少基層員警坦言，此政策「完全不可行」，保障行人安全是必要的，但道路交通規則是「行人」和「駕駛人」都應遵守，在強調駕駛人依規定行車同時，行人也應依指示或號誌迅速通過。也有基層員警說，幸好交通部臨時喊停，不然警察「不被罵死才怪」。

據統計，五月一日至卅一日，各警察機關取締路口不停讓行人計兩萬一一五二件，較去年同期增加一萬七五○二件。

警察 交通部長 路口不停讓行人

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