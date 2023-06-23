「執法、道安政策非兒戲」 路權團體：政策急轉造成對立

斑馬線上只有人，駕駛全停讓的執法措施，不僅讓駕駛人叫苦連天，憂心車流會因此大打結，路權團體也認為，執法及道安政策並非兒戲，主管機關在缺乏配套下，用試水溫的方式推出政策，民意反彈又急轉彎，不僅有失政府威信，更造成警民衝突，駕駛與行人對立；靖娟基金會則說，台灣停讓的概念還不夠普及，交通部應加強宣導。

網紅Cheap過去長期關注行人路權等交通議題，先前曾與路權團體在多個縣市舉辦「行人安全大富翁串連快閃活動」，訴求終結行人地獄。對於未禮讓行人的執法標準，他直言，交通三Ｅ（工程、教育、執法）擺在最前面的是工程，包括行穿線退縮、人行道外推、行人庇護島等，都還沒做，就矯枉過正，想用執法手段改善行人環境，無法徹底解決問題。

靖娟基金會執行長林月琴則說，過去發生車禍，都是因為駕駛人「西瓜切」，沒看到行人才造成傷害，行人畢竟是弱勢，必須確立行人會被駕駛看見這件事才是最重要。

林月琴表示，台灣在第一階段應確保行人走在斑馬線上時，無論車輛是右轉還左轉，都有足夠視野可以看到行人，像是德國考駕照時規定駕駛起步時一定要左右擺動頭，確認周遭環境，但台灣停讓的概念還不普及。第二階段才是如何引導行人快速穿越斑馬線，行人也有保護自己的責任。車輛、行人兩邊都必須被教育，交通部應加強宣導。