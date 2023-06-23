聽新聞
test
0:00 / 0:00

「執法、道安政策非兒戲」 路權團體：政策急轉造成對立

聯合報／ 記者葉冠妤周湘芸／台北報導
路權團體認為，主管機關在缺乏配套下，用試水溫的方式推出政策，民意反彈又急轉彎，不僅有失政府威信，更造成警民衝突，駕駛與行人對立。圖為行人行走斑馬線的畫面。本報資料照
路權團體認為，主管機關在缺乏配套下，用試水溫的方式推出政策，民意反彈又急轉彎，不僅有失政府威信，更造成警民衝突，駕駛與行人對立。圖為行人行走斑馬線的畫面。本報資料照

斑馬線上只有人，駕駛全停讓的執法措施，不僅讓駕駛人叫苦連天，憂心車流會因此大打結，路權團體也認為，執法及道安政策並非兒戲，主管機關在缺乏配套下，用試水溫的方式推出政策，民意反彈又急轉彎，不僅有失政府威信，更造成警民衝突，駕駛與行人對立；靖娟基金會則說，台灣停讓的概念還不夠普及，交通部應加強宣導。

網紅Cheap過去長期關注行人路權等交通議題，先前曾與路權團體在多個縣市舉辦「行人安全大富翁串連快閃活動」，訴求終結行人地獄。對於未禮讓行人的執法標準，他直言，交通三Ｅ（工程、教育、執法）擺在最前面的是工程，包括行穿線退縮、人行道外推、行人庇護島等，都還沒做，就矯枉過正，想用執法手段改善行人環境，無法徹底解決問題。

靖娟基金會執行長林月琴則說，過去發生車禍，都是因為駕駛人「西瓜切」，沒看到行人才造成傷害，行人畢竟是弱勢，必須確立行人會被駕駛看見這件事才是最重要。

林月琴表示，台灣在第一階段應確保行人走在斑馬線上時，無論車輛是右轉還左轉，都有足夠視野可以看到行人，像是德國考駕照時規定駕駛起步時一定要左右擺動頭，確認周遭環境，但台灣停讓的概念還不普及。第二階段才是如何引導行人快速穿越斑馬線，行人也有保護自己的責任。車輛、行人兩邊都必須被教育，交通部應加強宣導。

路權 交通部 行人地獄 快閃 人行道

延伸閱讀

斑馬線有行人就要停？基層警轟偏袒路人無限上綱：哪個豬頭想的

斑馬線有行人全停政策緊急喊卡　警政署：車讓行人仍要保持3公尺

斑馬線「不論遠近」喊停 王國材：認定擬分隔線一半為基準

廈門禁斑馬線上滑手機　8月起實施罰款逾200元台幣

相關新聞

汽機車不禮讓行人新法挨轟太嚴苛 交長急喊卡

為擺脫行人地獄惡名，交通部修法提高未停讓行人罰鍰。配合新法六月卅日上路，警政署在前天公布配合執法原則，行人只要踏上斑馬線...

綠委憂衝擊選情 新規24小時變卦

警政署祭出執法新規，行人只要踏上斑馬線，無論遠近都需停讓，引發爭議。事實上，該方案為交通部及警政署今年四月開會所達成的共...

冷眼集／禮讓行人決策粗糙 交部專業何在？

我國交通死傷數據居高不下，道安政策失靈，導致民怨沸騰，各單位去年起陸續推出相應對策，不過時隔半年，仍未見明顯成效，各地行...

「不該只為執法方便考量」 專家：改善道路工程降低行人死傷

汽機車未停讓行人到底怎麼罰，引發各界討論。專家認為，警政署前天公布的執法新原則，爭議點在於行人穿越距離過長，可能導致塞車...

「避免造成交通惡性循環」 駕駛：應思考人流、車流分時

警政署提出只要斑馬線有行人，不論遠近都要停讓，挨轟太嚴格；駕駛人叫苦直呼「現在是要變成行車地獄了嗎？」批評禮讓政策思慮不...

「執法、道安政策非兒戲」 路權團體：政策急轉造成對立

斑馬線上只有人，駕駛全停讓的執法措施，不僅讓駕駛人叫苦連天，憂心車流會因此大打結，路權團體也認為，執法及道安政策並非兒戲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦