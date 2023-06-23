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「避免造成交通惡性循環」 駕駛：應思考人流、車流分時

聯合報／ 記者張曼蘋余采瀅／連線報導
駕駛人批評禮讓行人政策思慮不周全，最終將惡性循環。圖／聯合報系資料照片
駕駛人批評禮讓行人政策思慮不周全，最終將惡性循環。圖／聯合報系資料照片

警政署提出只要斑馬線有行人，不論遠近都要停讓，挨轟太嚴格；駕駛人叫苦直呼「現在是要變成行車地獄了嗎？」批評禮讓政策思慮不周全，最終將惡性循環。

新北市板橋的許姓上班族表示，政府想要甩掉行人地獄的汙名，但行人在遠端踏上斑馬線，近端的車輛就要停讓，這不是很奇怪嗎？這造成車輛停等時間，後方交通大打結，而且行人若一個接一個慢慢走，車輛可能要等二到三輪綠燈才過得了，變成交通的惡性循環。

吳姓駕駛認為，保護行人當然一定要禮讓，政府應該思考人流、車流「分時」，像是從交通號誌著手，甚至也該搭配從小教育的養成，政府硬要強力執法，卻沒有配套措施，車流只會大打結。

蔡姓計程車駕駛表示，科技執法罰的都是開車的駕駛，很多行人完全沒在看路況，一堆車急著要過，都只能「目送」他邊玩手機邊走，導致後面交通堵塞；甚至在禮讓過程，可能還會被車上的乘客誤會是要多等跳表時間，「可以請政府多想想我們嗎？駕駛真的很難為。」

開計程車卅多年的陳姓司機表示，車頭距斑馬線上的行人三公尺仍太寬，在小路口根本難保持距離，他認為只要車子不要壓到斑馬線即可。

王姓計程車司機抱怨，取締規定變來變去，一下子要距行人三公尺，一下又說不論遠近，讓駕駛無所適從；建議行人過馬路應該學日本人舉手，讓駕駛明確看到行人，否則行人動向不明，駕駛會很苦惱。

計程車 行人地獄 科技執法

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