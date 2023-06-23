「不該只為執法方便考量」 專家：改善道路工程降低行人死傷

汽機車未停讓行人到底怎麼罰，引發各界討論。專家認為，警政署前天公布的執法新原則，爭議點在於行人穿越距離過長，可能導致塞車或停等時間長，但其實可靠道路工程設計改善，包括號誌行人早開、縮短斑馬線距離等，政府在道路工程改善還是做得太慢，無法徹底解決問題。

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，過長的斑馬線不僅對行人不友善，也對車輛吃虧，更讓執法者尷尬，光仰賴執法手段要年降一定比例死傷其實很困難。

他舉例，道路工程方面，可透過道路瘦身、路口緣石突出等設計，縮短行穿線距離，提高行人識別度，或利用庇護島分割過長的行穿線。在號誌方面可利用行人早開、早閉時相區隔行人及車輛通行時間。

陽明交大運輸與物流管理系教授邱裕鈞指出，行人一踏上斑馬線，就要車輛全面停讓，這樣的標準確實太嚴格，台灣路型多元、路寬大不同，駕駛在過寬的斑馬線未必看得清楚另一端行人，不該單為了執法方便考量，即便全面規範也應有配套。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄也說，過去台灣交通觀念是效率大於安全，現在要翻轉為安全大於效率勢必會有陣痛期。用嚴格的執法標準雖有助養成駕駛人習慣，實務上還是可透過道路設計降低對效率影響，如調整車道、避免轉彎與直進共用車道在停等行人時，影響整體車流回堵。