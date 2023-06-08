想甩行人地獄 不合理設計反惹議

為擺脫行人地獄汙名，各縣市紛採改善措施，但不合理設計反引起爭議。台東縣大武鄉省道台九線的五處路口畫設停止線，被用路人質疑幹線道須禮讓支線道本末倒置；台南市府為阻絕機車騎上人行道，在台南高工旁人行道上的候車亭設防撞桿，遭身障團體批評對輪椅族不友善。

大武鄉省道台九線通往大武火車站的民權路為兩線車道的幹線道，其中民權路五處與巷道交叉的路口都畫有停止線與「停」標字，依規定需停讓支幹線的車先行，幹線道停讓支線道讓許多駕駛不解。

鄉公所解釋，民權路是大武國中小學生上下學必經之路，考量學生及附近居民安全，才會在民權路鄰接支線道路口畫設停止線及「停」標字，提醒駕駛減速慢行，禮讓行人，昨天現勘檢討確有疏失，將重新畫設。

台南高工旁人行道設有候車亭，每天上下車乘客多，因常有機車違規騎上人行道，穿過候車亭，市府在候車亭設兩張長椅，兩側還設六根防撞桿，阻絕機車通行，但民眾發現防撞桿與座椅阻礙輪椅通行，且已有一根防撞桿被撞斷，顯示仍有機車騎上人行道，質疑候車亭設在人行道並不安全。

慈光身障協會榮譽理事長何文讚建議候車亭應退縮與學校圍牆結合，將人行道淨空。市府公共運輸處處長吳俁之說，將與校方研擬校園周邊改善計畫，把候車亭與圍牆結合，並請警方加強取締機車違規行駛人行道。