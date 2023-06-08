專家：設綠色行穿線 增夜間照明

台灣很多路口未設置號誌，行人穿越時險象環生，形成行人盲區；台灣交通安全協會副理事長林志學建議，在學區校門口設置兩側有凸出的人行渡島、中央設庇護島、道路設減速台型的立體行穿線，讓車流自動降速；市區或商圈人行道可增設緣石突出，使穿越距離縮短、提升行人辨識度。

林志學說，無人行道的路口，標線可盡量往車道畫設，讓路口縮窄，車輛在行經路口時自然會放慢車速，增加駕駛及行人應變時間。另依據交通工程規範，行人穿越道夜間須有充分照明，政府應通盤檢核行人穿越道的照明設備，不足部分應盡快補足。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，改善交通安全須「工程」、「執法」及「教育」三管齊下。工程方面，不可能每個路口都增設號誌，但沒號誌的路口可設置較為顯眼的綠色行穿線，並施設夜間「行人照明」，行人穿越時有光源就能提高能見度，提醒駕駛放慢車速。

另外，駕駛習慣很難一夕改變，除持續嚴格執法取締，最重要是加強交通安全教育，從考照及學校端落實民眾人本觀念，強化「行人優先」。現行法規對違規行為可罰款、記點，違規記點處罰須再加強，例如違規未停讓行人應善用這項作法，讓駕駛人真的會怕。

洪百賢說，台灣駕照終身制雖便民，但不是好方法，建議向日本借鏡定期換照制度，優良駕駛換照可給予優惠或延長使用效期，表現不好的駕駛則加重處罰，有效導正違規行為。