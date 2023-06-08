路口車禍死亡 近3成5無號誌

交通部統計，去年一至九月有三八一人在無號誌路口車禍死亡，不僅占路口死亡人數近三成五，也較前年同期增加五十八人；交通部表示，未設號誌可能是交通量與行人數量未達標，但若當事人因車流過大遲遲難以通行，道路主管機關就應主動盤點了解是否有設置號誌必要。

根據道路交通標誌標線號誌設置規則，路口汽車交通量、行人穿越數或肇事紀錄其中一項達標準即可設置號誌；學校出入口、市區幹線道交岔路口間距超過兩百公尺，中間交岔路口也可設置。

全台大小巷弄遍布，無號誌路口數量眾多，但並未有主管機關統一盤點，不少紅綠燈深夜時段也會改閃紅黃燈，成行人安全一大盲區。交通部表示，今年起改善行人環境就包括提升非號誌化路口安全，今年四月也已發文各縣市政府，研議凌晨四至六時交通事故死傷尖峰時段將閃光號誌路口改回三色號誌管制。

交通部路政司表示，路口行穿線設置是為保障行人、明確區分路權，與設置號誌標準不同，確實常見有行穿線卻沒有號誌情況；號誌及行穿線設置標準由道路主管機關判定，省道由公路總局轄管，市區道路則屬地方政府，但若每一路口均設置號誌，路口間距離太近恐影響車流。

路政司說，現行道路交通管理處罰條例，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過、轉彎時不暫停讓行人優先通行，不分大小車一律開罰三千六百元，機車罰一千兩百元，但立法院已在四月通過修正案，最快預計六月底起提高罰鍰至六千元。此規範不僅用於一般號誌路口，包括無號誌路口也適用，一旦行人踏上行穿線，車輛就有停讓義務。

【記者王聖藜／台北報導】汽機車不暫停讓行人先行通過交通裁罰行政執行案全國共一八一四件尚未結案，都會區占比高，法務部行政執行署昨天表示，已成立「加強執行未停讓行人罰鍰」專案優先執法、積極追討，交通部公路總局也就逾期未繳罰鍰案件盡速移送執行。