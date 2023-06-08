嘉市垂楊路拓寬 小綠人不見？ 市府：管線受損 盡速復電

洗刷台灣行人地獄汙名，嘉義市政府積極配合行政院改善交通工程，但有議員發現，垂楊路改建工程後垂楊與新榮路口的「小綠人消失」，還有私物占用人行道，質疑行人路權一場空。市府交通處表示，行人專用號誌管線受損，1個月內盡速復電；警方指出，垂楊路列為清道專案重點路段。

交通處解釋，行人專用號誌隨著斑馬線調整位置也移動，並非拆除，但北側兩個小綠人的地下管線受損導致不亮，才先把燈箱卸下，將採「微管溝」工法埋設新管路，取代舊線路，後續垂楊路會再做交通共桿及行人庇護島工程，提升沿線主要路口行人穿越的安全性。

市議員王浩說，行人在一般行走速度、沒庇護島的情況下，20幾秒通過垂楊路的路口已不太容易，居然還將路口小綠人拆除，只剩下空架子，要求優先以過渡方法讓消失小綠人復電。

王浩也說，垂楊路拓寬完成的人行道居然遭許多私人物品堆置，讓美意大打折扣，請市府立即面對處置；第一警分局表示，前往垂楊路與新榮路口周遭查看，未發現違規停車或路霸，會針對垂楊路人行道占用加強執法，列入清道專案重點路段。