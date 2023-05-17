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苗栗盤點人多路口 增設行人號誌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市大千醫院前路口，全時段設行人專用時相。本報資料照片
苗栗市大千醫院前路口，全時段設行人專用時相。本報資料照片

苗栗縣去年陸續建置路口號誌5處行人專用時相、2處行人早開時相，沒有發生任何行人死亡事故，不過，縣長鍾東錦昨仍要求相關單位盤點，優先在行人徒步量多的複雜路口繼續加開或設置，逐步完善行人號誌。

台灣被國外批評「行人地獄」，母親節前夕台南行人穿越線又發生母女挨撞，造成3歲女童死亡、媽媽重傷，鍾東錦很重視，昨在縣務會議指示縣府工務處，研議加開行人專用時相或早開時相，並因應不同路口採取不同樣態，逐步完善號誌。

工務處指出，去年在苗栗市大千醫院全時段，文華國小上午7點至7點半、中午12點半至下午1點、下午2點半至3點、下午4點半至5點時段，文山國小上午7點至8點、下午3點至6點時段，頭份市建國國小上午7點至7點半、中午12點半至下午1點、下午2點至5點時段，后庄國小上午7點至7點40分時段，設5處行人專用號誌。

此外，頭份市蟠桃國小上午7點至7點40分時段，造橋國中上午7點至8點、下午4點至5點時段，設置2處行人早開時相，另，縣警局5月1日起取締路口不停讓行人等4項違規，2周來有1383件，平均一天近百件。

警方重點執法，工務處將進一步盤點學校、火車站、市場、醫院等行人眾多的路口，設置專用時相、早開時相，科技輔助用路人行的安全。

鍾東錦 路口不停讓行人 行人地獄

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