台南議會跨黨派聯盟 提交安5訴求

台南連2年蟬聯各縣市交通事故每10萬人死傷數之冠，日前3歲女童遭左轉車撞死更引發關注，市議會昨天成立「跨黨派交通安全連線」聯盟，由民進黨團總召郭鴻儀當召集人，獲不分藍綠30名議員連署動用第二預備金加速增設科技執法路口等5大訴求；南市交通局表示，會列入道安會報討論。

交通局長王銘德說，相關訴求之後於道安會報的結論，可供議員查詢，而市長黃偉哲上任後科技執法首度納入「停讓行人」項目，應用在台南火車站等熱點，未來科技執法增加實施範圍，也請議會多支持相關預算。

市議會跨黨派交通安全連線聯盟訴求，市府每月道安會報應有聯盟2名議員輪值列席、動用第二預備金增設科技執法路口、成立交通改善立即辦中心、增設路口「行穿線退縮」與建設「庇護島」、盤點全市行人穿越繁忙路段設置行人專用時相號誌。

郭鴻儀說，交通改善刻不容緩，台南先天不足、後天失調，需要下猛藥，除要求市府跨局處整合，更要府會全體一起努力；議會國民黨團書記長蔡育輝說，交通問題不是交通局單一可以解決，認同民進黨團總召督促市府成立跨局處專案平台，國民黨會全力配合；台灣基進議員李宗霖說，希望市府跨局處交通平台趕快整合出來，讓市民知道下一步提升交通安全的作為是什麼。

黃偉哲昨也於市政會議要求交通局因地制宜設計友善行人的標線與號誌、責成相關局處通力合作改善行人用路安全。