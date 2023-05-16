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見行人減速仍遭罰？駕駛「1舉動」被警攔下 原因曝光引網論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
為洗刷「行人地獄」污名，若駕駛行經路口未停下禮讓行人，最重可開罰6000元罰鍰。圖／擷自臉書社團「竹北人有事嗎」
為洗刷「行人地獄」污名，若駕駛行經路口未停下禮讓行人，最重可開罰6000元罰鍰。圖／擷自臉書社團「竹北人有事嗎」

台灣交通亂象屢屢引發社會各界關注，為了洗刷「行人地獄」污名，員警嚴格執法，若駕駛行經路口未停下禮讓行人，最重可開罰6000元罰鍰。有一名網友便發布影片表示，畫面中的車輛雖然有禮讓行人，但因車輛未完全靜止，仍遭員警開罰，貼文曝光後，隨即引發網友兩派論戰。

一名網友在臉書社團「竹北人有事嗎」發布一段19秒影片，畫面中一輛銀色小客車正要從忠義路三段右轉成功路，此時斑馬線上出現一名身穿粉紅色外套的女子，駕駛便放緩車速禮讓行人通過，沒想到卻立刻被員警攔下開罰6000元。

原PO指出，無論是大客車、小客車還是機車，當駕駛在禮讓行人時，車輛一定要完全停止，等行人完全通過後，車輛才可以再行進，「如果像畫面中這樣慢慢滑行，碰到斑馬線都一樣代表你沒禮讓行人通過，會直接被開罰6000元的罰鍰。」

該貼文曝光後，引發網友正反兩極意見，一派網友認為「這個矯枉過正了吧...」、「他不是完全不讓，應該要先勸導，直接6000元太狠了」、「有病吧？已經有禮讓了啊」、「應該把車停下來，下車恭迎行人才對，開車是賤民好嗎？」

另一派網友則支持員警開罰：「我開車遇到行人都會禮讓，因為我也是行人，過個馬路都感到害怕」、「一輛幾噸重的金屬距離行人不到1公尺，還一直移動往前，當然只能罰單下去了啊」、「本來就要停止了，萬一煞車沒踩好？就是很多人有這種壞毛病，快綠燈就慢慢往前。」

行人地獄 罰單

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