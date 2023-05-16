台南女童遭左轉車撞命喪斑馬線 重傷母術後轉普通病房
台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治，母親重傷送進成大醫院，院方今天證實，女童母親完成手術後，身體狀況改善好轉，已轉至普通病房。
成大醫院指出，女童母親接受手術後住進加護病房，身體狀況逐漸改善好轉，已轉至普通病房，院方將持續觀察。
台南市北區忠義路、成功路口8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治；不少人在車禍現場擺上鮮花、玩具及糖果等物，悼念女童。
送進成大醫院的女童母親完成手術後，女童父親才鬆口對母親說出實情，母親不禁淚灑病房。
台南市警局第五分局已完成車禍處理程序，肇事孕婦已依過失致死罪嫌被函送，市警局同時啟動1個月的大執法，台南市30名議員今天更成立交通安全連線，捍衛行人路權。
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