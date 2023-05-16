台南取締未停讓行人 女童遭撞死路口件數最多

台南市警方1日起加強取締路口不停讓行人車輛，至14日為止已取締592件；其中以8日發生女童在斑馬線遭撞死的忠義、成功路口取締22件最多。警方今天推出自製影片加強宣導。

對於北區的成功路、忠義路口在發生女童車禍不幸後，違規數據仍大幅增加，轄區第五警分局副分局長顏水波告訴中央社記者，女童車禍事件發生後，當天展開加強路口執法專案，將成功路、忠義路口列為優先執法路口，研判因此取締件數較多。

依台南市政府警察局交通警察大隊統計，1日至14日取締「路口未停讓行人」件數最多前5大路口，分別為忠義路與成功路口22件、北區小東路與勝利路口8件、東區東門路與林森路口5件、中西區中山路與火車站圓環4件、中西區中華西路與府前路口3件。

其中，北區忠義路與成功路口就是8日3歲女童遭撞身亡地點，第2名的小東路與勝利路口緊鄰成大醫院及成功大學校區。兩處路口平時車流與行人不少，也都是警方執法重點區域。

警方指出，市府交通局為強化行人路口通行安全，已完成第1階段路口盤點，預計6月底前完成15處行人專用時相路口，警方將配合改善措施，擇定路口加強取締汽機車不暫停讓行人違規行為。

台南市警局交通大隊長周冠輝透過新聞稿表示，交通大隊今天直出自製的「kuso」版交安宣導短片，提醒民眾警方加強取締項目及標準，希望用路人相互尊重，呼籲駕駛人騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應停止讓行人先行走。

周冠輝也呼籲行人準備通過路口前，應遵守行人專用號誌或綠燈，等候時應站立於安全地點，通行時走在行人穿越道上，並注意有無來車，切勿低頭使用手機，共同營造友善用路環境。