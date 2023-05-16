快訊

五月天北京開唱30萬張門票5秒內秒殺 大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

台南取締未停讓行人 女童遭撞死路口件數最多

中央社／ 台南16日電

台南市警方1日起加強取締路口不停讓行人車輛，至14日為止已取締592件；其中以8日發生女童在斑馬線遭撞死的忠義、成功路口取締22件最多。警方今天推出自製影片加強宣導。

對於北區的成功路、忠義路口在發生女童車禍不幸後，違規數據仍大幅增加，轄區第五警分局副分局長顏水波告訴中央社記者，女童車禍事件發生後，當天展開加強路口執法專案，將成功路、忠義路口列為優先執法路口，研判因此取締件數較多。

依台南市政府警察局交通警察大隊統計，1日至14日取締「路口未停讓行人」件數最多前5大路口，分別為忠義路與成功路口22件、北區小東路與勝利路口8件、東區東門路與林森路口5件、中西區中山路與火車站圓環4件、中西區中華西路與府前路口3件。

其中，北區忠義路與成功路口就是8日3歲女童遭撞身亡地點，第2名的小東路與勝利路口緊鄰成大醫院及成功大學校區。兩處路口平時車流與行人不少，也都是警方執法重點區域。

警方指出，市府交通局為強化行人路口通行安全，已完成第1階段路口盤點，預計6月底前完成15處行人專用時相路口，警方將配合改善措施，擇定路口加強取締汽機車不暫停讓行人違規行為。

台南市警局交通大隊長周冠輝透過新聞稿表示，交通大隊今天直出自製的「kuso」版交安宣導短片，提醒民眾警方加強取締項目及標準，希望用路人相互尊重，呼籲駕駛人騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應停止讓行人先行走。

周冠輝也呼籲行人準備通過路口前，應遵守行人專用號誌或綠燈，等候時應站立於安全地點，通行時走在行人穿越道上，並注意有無來車，切勿低頭使用手機，共同營造友善用路環境。

台南 警察 車禍 行人地獄

延伸閱讀

後自住時代 台中市北區急追三大屯區、搶進交易四強

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

3歲女童走斑馬線被輾死 肇事孕婦道歉「1句話」引撻伐：妳沒資格當媽

台南3歲女童走斑馬線被撞死 民眾獻花怒批「行人地獄」

相關新聞

台南女童遭左轉車撞命喪斑馬線 重傷母術後轉普通病房

台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治，母親重傷送進成大醫院，院方今天證實，女童母親完成手術後，身體狀況...

影／扯！台中行人地獄 轎車左轉硬切差點撞飛4女

日前發生台南女童遭撞身亡事故，讓台灣的「行人地獄」引起國人重視，各縣市也紛紛加強執法，希望能洗刷惡名。未料近日網路瘋傳一...

影／「讓行人保護自己」議員掏出這法寶 張善政莞爾收下

台灣交通被外媒批評是「行人地獄」，桃園市議員徐其萬今天在市政總質詢時出點子，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，讓行人...

揮別「行人地獄」 苗栗擬加開路口行人專用、早開時相

苗栗縣去年陸續建置路口號誌5處行人專用時相、2處行人早開時相，沒有發生任何行人死亡事故，縣長鍾東錦要求相關單位盤點，優先...

台中行人專用時相僅31處 評估增設

各地檢討「行人地獄」加強執法，中央也修法提高車不禮讓行人罰鍰，仍陸續發生斑馬線上的死亡車禍。台中市議員質疑，台中市行人專...

車禍死傷6都第1 南市提解方

台南3歲女童命喪路口引起關注，昨天也成議會質詢焦點，有議員指出，台南近期車禍死亡、受傷人數明顯上升，每10萬人死傷人數是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦