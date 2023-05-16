台中行人專用時相僅31處 評估增設

各地檢討「行人地獄」加強執法，中央也修法提高車不禮讓行人罰鍰，仍陸續發生斑馬線上的死亡車禍。台中市議員質疑，台中市行人專用時相只有31處，台北有229處、新北市有132處，台中數量明顯落後。台中市交通局表示，將評估25公尺以上路口，位於公園、學校或醫院周邊將優先增設。

市議員陳文政說，中央5月起公布車不讓人執法標準，以行人與車輛距離為基準，加上罰則加重，擔心駕駛會跟行人比快，甚至加劇「行人地獄」亂象。

陳文政說，應針對學校、醫院或商圈等行人較多的路口，推動「早開」或者「專用」行人號誌時相，讓人比車更早走，可確保行人權益；台中市專用時相只有31處明顯不足，應針對人潮處增設，讓大家「行」得安心。

市議員邱愛珊指出，台中市目前行人專用時相共設置31處，但台北市有229處、新北市有132處，台中還是全台人口第二大城市，行人專用時相路口數卻大幅落後，應在人潮聚集路口增設。

邱愛珊建議，交通局應透過交通數據模擬，計算出最適合行人穿越的秒數，與其全面修改號誌及標線，不然透過行人專用時相的秒數，可立即改善，達到保護行人的作法。

交通局副局長江俊良指出，交通局持續檢討路口交通狀況，在行人量大、學校、醫院等交通重要節點，規畫「行人專用時相」，讓車輛與行人通行路口的時段分開，目前全市已設31處，將持續檢討增加。

江俊良表示，經統計，行人交通事故年齡層集中在20到24歲、65歲以上民眾，將先針對寬度25公尺以上的路口，並優先在公園、學校、醫院或是熱門商圈等場所設置。