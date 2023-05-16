彰化通學步道、人行道 增設17公里

為了洗刷「行人地獄」汙名，彰化縣政府爭取到前瞻計畫補助26.5億元，改善彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮等23處學校周邊人行環境；另推動彰化市人本城區計畫，改善南郭國小、彰化高中周邊人行道等，總共建置完成通學步道及人行道總長度17.4公里，還給行人更安全的通行空間。

「行人地獄」引發各界關注，彰化縣工務處表示，縣長王惠美上任5年來，已爭取內政部的前瞻建設計畫核定120案，補助總經費26.5億元，改善23所學校周邊人行環境；其中包含彰化市彰泰國中、泰和國小及大成國小，及員林市員林家商、鹿港鎮鹿東國小及鹿江國中小、北斗鎮萬來國小及螺陽國小等16校周邊人行道11.4公里已改善完成。

縣府另爭取營建署預算，打造「彰化市人本城區環境整合計畫」，改善彰化市區人行空間，新建或改建南郭國小、彰化高中、彰化女中與彰化火車站、南郭路及旭光西路周邊人行道長度約6公里；在彰化火車站及彰基醫院重點路口設示範點，新設行人專用時向，於路口畫設X字型平行白色實線，提升路口安全。

竹塘國小低矮牆外的通道，被雜木占據，學生被迫走上馬路，目前已將雜木清除，重新鋪設人行鋪面，讓學生步行更安心。縣府表示， 今年將繼續爭取中央補助，預估今年可增加通學步道與人行道約15公里。