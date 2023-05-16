車禍死傷6都第1 南市提解方

台南3歲女童命喪路口引起關注，昨天也成議會質詢焦點，有議員指出，台南近期車禍死亡、受傷人數明顯上升，每10萬人死傷人數是6都第1，要求提出對策；市警局長廖宗山說，全面檢視各路口後將建議在90處設行人專用時相，本月以來取締未禮讓行人共592件，持續大執法1個月，並依車禍時段、環境採取不同對策。

交通局長王銘德說，先盤點舊城區15處路口設行人專用時相，市警局提的90處路口會評估需求、逐步設置。

市警局長廖宗山昨在議會工作報告，日前忠義路、成功路口發生母女走斑馬線穿越道路，慘遭左轉車撞上，造成3歲女童死，母親重傷。林燕祝、蔡育輝、陳怡珍、蔡宗豪、陳秋宏、曾培雅、林美燕、朱正軒、穎艾達利等議員都針對此案所凸顯的路口禮讓行人安全問題提出質詢。

多名議員說，台南去年6月16日至今年3月15日發生死亡車禍2142件，造成146人死亡，較前1年相同統計期間增加42人，另造成人員受傷的交通事故3萬2555件、受傷4萬3619人，也增加678件、1076人，近2年台南每10萬人死亡人數均6都第1，促請市府拿出對策。

廖宗山答詢指出，3月間交通大隊已和各分局座談了解原因、對症下藥，例如善化區因前往南科上班人多，上下班時間較容易發生車禍，偏鄉則較易發生在夜間，經執法後，車禍件數已下降；交通大隊也全面檢視各路口，提出90處路口應設置行人專用時相號誌，將請交通局協助設置。

廖宗山說，本月執行全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，到14日止4項重點執法項目共取締9117件，其中路口不停讓行人共592件、光是10日至14日就310件，希望藉大執法讓違規受罰的用路人印象深刻，進而分享親友，達到教育宣導作用。