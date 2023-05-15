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女童車禍亡 黃偉哲很自責

聯合報／ 記者本報記者／連線報導

台南三歲女童命喪路口昨天頭七，民眾發起快閃活動訴求行人路權，台南市長黃偉哲說，女孩父親的悲傷讓他很自責，決心整頓道路安全。他說，行人路權不只是台南的問題，卻是台南首要解決的問題，全面整頓道路交安。

台北市交通局表示，已成立跨局處專案小組，透過工程、教育宣導和執法多重手段，針對路口、路段及車輛等不同面向改善。新北市交通局說，未來四年將鎖定七十一處捷運車站，系統性檢視人本通行空間、串聯行人動線、排除人行道路障。

桃園市政府新聞處長羅楚東說，市府配合全國路口不停讓行人大執法，單周開出近九千張罰單。

台中市政府交通局指出，今年分期在醫院、學校等廿多處路口試辦行人穿越道感應式照明，輔助駕駛注意路況；新竹市政府指出，會傾聽民意評估調整號誌，提升行人用路安全。

高雄市政府發言人周璟瑜說，市府重視行人通行安全，透過科技執法取締不停讓行人的違規車輛，本月一日至十一日即取締五九二二件。

路權

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