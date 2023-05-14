快訊

平價羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高 即溶咖啡漲幅大於烘焙

估9月量產、秋季出貨 WSJ：蘋果正衝刺6月發表MR裝置

巴氏量表存廢 衛福部：審慎評估再議

中央社／ 台北14日電

因為一張巴氏量表，醫師遭醫療暴力，各界討論巴氏量表存廢，盼主管單位盡快討論評估。衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天表示，存廢事關長照及移工政策，須審慎評估再議。

吳希文告訴中央社記者，巴氏量表一種是診斷證明書，是移工及長照政策的評估工具，只要有評估就會有通過與不通過的情形，因為涉及衛福部及勞動部跨部會討論，需要達成多方共識，當初有請教勞動、醫療及長照等專家意見，存廢須審慎評估再議。

依據中華民國老人福利推動聯盟簡介，巴氏量表（Barthel Index）是一種日常生活功能評估量表，1965年起被應用於復健、老年病患的領域，主要用來測量病患的治療效果及退化的情形。量表分數越低分，表示患者生活自主能力不足。

台灣自立支援照顧專業發展協會理事長林金立說，巴氏量表的優點是可以快速看出一個人的生活功能，過去比較常被人詬病的是僅以此作為判斷依據，容易稍嫌粗略，所幸現在已經有非常多元的不同量表，可以相互輔佐。

「沒有存廢問題」，林金立認為，雖然巴氏量表已不是判定身心障礙或申請外籍看護工的唯一判斷基準，但還是有存在必要，作為其他量表的互補存在，以利完整看待一個人的生活需求，避免漏掉任何一個需要服務的對象。

需接受巴氏量表評估的狀況，包含申請全民健保居家護理時、申請外籍看護工時及申請長照服務時。評估項目包含進食、移位、個人衛生、如廁、洗澡、平地走動、上下樓梯、穿脫衣褲鞋襪、大便控制及小便控制10大項，其中8項與自我照顧有關，另外2項與活動能力有關。

長照 外籍看護 衛福部

延伸閱讀

量表廢不廢／廢量表得有配套 不廢也得思考改進措施

量表廢不廢／長照本質不鼓勵聘移工 長照司：不廢量表

量表廢不廢／開巴氏量表醫師兩難 濫開被告、不開被打

量表廢不廢／照顧評估不應只由醫師做 家總：照專有能力評估

相關新聞

專家籲廢巴氏量表？衛福部：不會調整政策

三軍總醫院神經內科醫師因判斷患者不需要開立巴氏量表，遭家屬毆打，專家建議廢除巴氏量表，長照家庭有需要申請外籍看護，應將選...

裝病裝可憐 「假患者」騙醫師

「醫師，我媽媽很可憐，她都不能動、不能講話。」為申請巴氏量表，過去曾發生人力仲介公司佯裝病患、家屬，欺騙醫師取得巴氏量表...

新聞眼／巴氏鬧劇背後 是長照不足悲歌

三總醫師因一張巴氏量表，引發被毆的暴力事件，但真正問題在外籍看護申請制度上，政府未能將長照家庭實際的需求納入考量，依賴醫...

開不成量表 家屬屢見飆罵醫師

長照家庭欲申請外籍看護，唯一方式是醫師依巴氏量表評估低於卅五分才具資格。長年以來，巴氏量表已引發大小衝突。臨床上最常聽聞...

家屬淚灑診間 不堪照顧壓力急欲申請外看

家中長輩突然倒下，照顧責任成為家人間最大難題，當家庭人力無法支應時，迎來的就是「金錢」課題。本國看護與外籍看護每月價差三...

「設天羅地網與民作對」 巴氏量表 專家喊廢

一張巴氏量表，讓三軍總醫院神經內科醫師無端挨揍，引發各界巴氏量表存廢的討論。前衛生署副署長張鴻仁率先發難，提及三總醫師被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦