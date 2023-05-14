巴氏量表存廢 衛福部：審慎評估再議

因為一張巴氏量表，醫師遭醫療暴力，各界討論巴氏量表存廢，盼主管單位盡快討論評估。衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天表示，存廢事關長照及移工政策，須審慎評估再議。

吳希文告訴中央社記者，巴氏量表一種是診斷證明書，是移工及長照政策的評估工具，只要有評估就會有通過與不通過的情形，因為涉及衛福部及勞動部跨部會討論，需要達成多方共識，當初有請教勞動、醫療及長照等專家意見，存廢須審慎評估再議。

依據中華民國老人福利推動聯盟簡介，巴氏量表（Barthel Index）是一種日常生活功能評估量表，1965年起被應用於復健、老年病患的領域，主要用來測量病患的治療效果及退化的情形。量表分數越低分，表示患者生活自主能力不足。

台灣自立支援照顧專業發展協會理事長林金立說，巴氏量表的優點是可以快速看出一個人的生活功能，過去比較常被人詬病的是僅以此作為判斷依據，容易稍嫌粗略，所幸現在已經有非常多元的不同量表，可以相互輔佐。

「沒有存廢問題」，林金立認為，雖然巴氏量表已不是判定身心障礙或申請外籍看護工的唯一判斷基準，但還是有存在必要，作為其他量表的互補存在，以利完整看待一個人的生活需求，避免漏掉任何一個需要服務的對象。

需接受巴氏量表評估的狀況，包含申請全民健保居家護理時、申請外籍看護工時及申請長照服務時。評估項目包含進食、移位、個人衛生、如廁、洗澡、平地走動、上下樓梯、穿脫衣褲鞋襪、大便控制及小便控制10大項，其中8項與自我照顧有關，另外2項與活動能力有關。